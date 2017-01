Aantal nieuwbouwwoningen op hoogste niveau in vijf jaar

Dat blijkt woensdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2015 werden nog 11 procent minder woningen opgeleverd.

De cijfers zijn nog wel voorlopig. Het is de verwachting dat de definitieve cijfers, die in mei 2017 bekend worden, iets hoger uitvallen.

Het niveau van voor de crisis wordt voorlopig nog niet gehaald. Tussen 2000 en 2009 werden er jaarlijks gemiddeld 76.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Absoluut laagtepunt was het jaar 2014, toen er 45.000 nieuwbouwwoningen werden opgeleverd.

Begin 2017 stonden er 7,7 miljoen woningen in Nederland. De groei in de woningvoorraad door nieuwbouw bedroeg vorig jaar 0,7 procent. Veranderingen van het aantal woningen worden daarnaast ook beïnvloed door sloop, splitsingen, samenvoegingen of verandering van gebruikersfunctie.

Provincies

De invloed van nieuwbouw op de woningvoorraad was met 1 procent het grootst in de provincie Utrecht. In Limburg was de stijging het kleinst. Ook de provincies Friesland, Drenthe, Zeeland en Groningen kenden een lage groei.

Van alle gemeenten had Amsterdam de grootste stijging. In de hoofdstad werden 5.058 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In totaal staan er 428.000 woningen in de stad, 6 procent van de totale woningvoorraad in Nederland.

In Rozendaal, Bellingwedde en Harlingen werden helemaal geen nieuwbouwwoningen opgeleverd.