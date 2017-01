NVM adviseert kopers een huis buiten de stad te zoeken

De gemiddelde woningprijs in de grote steden stijgt daardoor relatief hard, blijkt donderdag uit gegevens van makelaarsvereniging NVM.

"Vooral in de centra van de grote (studenten)steden moet je veel geld op tafel leggen voor relatief weinig woning. Kopers zou ik daarom willen adviseren om rondom deze oververhitte centra geschikte woonruimte te zoeken", stelt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Hij roept daarnaast overheden en vervoersbedrijven op te zorgen voor goede verbindingen tussen stadscentra en omliggende gemeenten.

Starters

"Er worden te weinig woningen te koop aangeboden om aan de vraag te voldoen", meent Jaarsma. "Dat maakt het voor starters nóg moeilijker om een passende woning te kopen. Zeker met de geldende strikte financieringsregels."

In de regio rondom Amsterdam is inmiddels al het goedkope aanbod weg, waardoor starters daar "zo goed als buitengesloten" zijn. Een paar maanden geleden waarschuwde de NVM al voor het minder toegankelijk worden van de woningmarkt.

Woningverkopen

De makelaarsvereniging heeft in 2016 een recordaantal woningverkopen geregistreerd. "Nooit eerder hebben onze makelaars in een jaar tijd bijna 165.000 woningen van eigenaar helpen wisselen. Dat is ruim het dubbele van de jaren 2011-2013." Het gaat om een stijging van 15 procent.

De groei zat vooral in regio's buiten de Randstad zoals Gelderland (31 procent), Flevoland (29 procent), Overijssel (28 procent) en Drenthe (26 procent). "Het zijn tekenen dat de koopwoningmarkt in die provincies beter presteert na de crisisjaren. Veel regio's in Nederland zijn bezig met een inhaalslag." In Amsterdam daalde het aantal transacties met bijna 17 procent, omdat er te weinig woningen te koop worden gezet om aan de vraag te voldoen. Dit speelt ook bij regio's als Midden- en Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Utrecht.

Vierde kwartaal

In het vierde kwartaal van 2016 zijn 15 procent meer woningen verkocht via NVM-makelaars dan een jaar eerder. Het ging om 45.792 transacties van bestaande woningen, tegen 39.749 in het vierde kwartaal van 2015. In de totale markt zijn in het afgelopen kwartaal naar schatting 59.500 huizen verkocht. NVM spreekt van "een uitstekend kwartaal".

De gemiddelde verkoopprijs lag in het vierde kwartaal op 248.000 euro. Dat is 8,9 procent hoger dan een jaar eerder en 3 procent hoger dan in het voorgaande kwartaal. Daarmee zijn woningen gemiddeld bijna een vijfde duurder dan op het dieptepunt in 2013. Vergeleken met het hoogtepunt van voor de crisis is de prijs nog maar 2 procent lager. De regio's Amsterdam en Utrecht zijn goed voor een kwart van de landelijke prijsstijging.

Aanbod

Woningen staan nu gemiddeld 78 dagen te koop. Dat is 23 dagen korter dan een jaar geleden. En het aanbod van te koop staande woningen krimpt steeds sneller.

Halverwege het vierde kwartaal hadden NVM-makelaars ruim 92.500 woningen (ongeveer 120.000 in de hele markt) in aanbod. Dat zijn er 28 procent minder dan een jaar eerder en ruim 8 procent minder dan in het derde kwartaal van 2016. Een potentiële koper kon in het vierde kwartaal uit slechts zes woningen kiezen. Een kwartaal eerder kon een koper gemiddeld nog uit bijna zeven woningen kiezen.

Bovendien wordt het verschil tussen de vraagprijs en de verkoopprijs kleiner. Bij een op de zes woningen wordt de woning zelfs voor een hogere prijs verkocht. In populaire gebieden geldt dit zelfs voor meer dan de helft van de verkochte huizen.

Regionale verschillen

Jaarsma benadrukt dat de regionale verschillen nog altijd groot zijn. Hij spreekt van een driedeling op de woningmarkt. Die bestaat uit evenwichtige regio's, een groeiend aantal regio's met een sterke verkopersmarkt en een aantal met nog altijd een kopersmarkt.

2017

NVM-voorzitter Ger Jaarsma denkt wel dat dit jaar de grote groei in het aantal transacties er wel uit is. "We zullen nog steeds een groei van ruim 5 procent zien, maar het zal niet zo spectaculair zijn als de afgelopen paar jaar."

De huizenprijzen zullen, zeker in de gewilde regio's, relatief harder stijgen, denkt Jaarsma. "Het gevaar bestaat dat we weer in dezelfde valkuil stappen als voor de crisis. De bomen groeien nu eenmaal niet tot aan de hemel", waarschuwt hij.