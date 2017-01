Aantal hypotheekaanvragen een vijfde hoger in 2016

In 2015 waren het er nog 298.000, maakt het Hypotheken Data Netwerk (HDN) maandag bekend.

Ook in de maand december werd een recordaantal aanvragen gedaan in vergelijking met eerdere decembermaanden. Ten opzichte van november 2016 daalde het aantal hypotheekaanvragen echter. In die maand was er "een hausse aan aanvragen" door renteverhogingen.

Werden er in november vorig jaar 46.500 aanvragen verstuurd via HDN, in december waren dit er 34.000.

In november hebben sommige aanbieders, waaronder ANB Amro en Rabobank, hun hypotheekrente licht verhoogd. De afgelopen jaren daalde de rente constant.

"Het was ook niet te verwachten dat december, traditioneel gezien de maand met de meeste aanvragen, november zou overtreffen. Daarvoor was het aantal in november te hoog”, aldus HDN-directeur Dorine van Basten

HDN is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. De organisatie registreert ruim vier op de vijf hypotheekaanvragen in Nederland.