'Vertrouwen in woningmarkt daalt voor het eerst dit jaar'

De bank ziet de ING Woonindex terugvallen naar het niveau van het eerste kwartaal van 2015. De index daalde van 122 naar 115.

Voor die index worden vijf terugkerende vragen gesteld. De indicator loopt van 0 (zeer pessimistisch) tot en met 200 (zeer optimistisch). Volgens de bank is de belangrijkste reden voor de daling dat mensen een stijging van de hypotheekrente verwachten.

Positief

Huizenbezitters zijn echter nog steeds positief over hun kansen op de woningmarkt, meent ING. Alleen onder starters daalt het vertrouwen licht. Ruim de helft van de ondervraagden denkt een huis gemakkelijk te kunnen verkopen.

Duurder

Woensdag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat bestaande koopwoningen in november 6 procent duurder waren dan in november 2015.

Ook meldde het Kadaster eerder dat het aantal verkochte woningen in Nederland in november met ruim een kwart is gestegen vergeleken met een jaar eerder.

Duurzaamheid

Verder blijken consumenten zich volgens de bank bij het verbouwen of kopen van een huis bijna nooit te leiden door duurzaamheid.

De belangrijkste redenen om te investeren in de woning zijn het verbeteren van het wooncomfort, gevolgd door besparing op energiekosten. Wel is investeren in duurzaamheid vaak 'bijvangst' van een investering met een ander doel, zoals het verlagen van de energierekening met zonnepanelen.

Bij het kopen van een huis speelt het energielabel slechts bij 3 procent van de huizenkopers een rol. Nog altijd wordt eerst gelet op de locatie, het type woning en de staat van de woning. Starters letten daarnaast ook nog flink op de parkeergelegenheid.