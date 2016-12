Koopwoningen 6 procent duurder in november

Dat blijkt woensdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

De toename is even groot als in augustus, toen de hoogste prijsstijging in 14 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend in de woningprijzen.

Vergeleken met het dieptepunt in dat jaar zijn koophuizen gemiddeld ruim 13 procent duurder geworden. De gemiddelde prijs van koopwoningen bevindt zich weer op het niveau van september 2005, maar zit nog ruim 11 procent onder de piek van augustus 2008.

Maandag meldde het Kadaster al dat het aantal verkochte woningen in Nederland in november met ruim een kwart gestegen is vergeleken met een jaar eerder.