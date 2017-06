Nederlanders iets meer tevreden over eigen leven

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Het cijfer dat aan het eigen levensgeluk wordt toegekend is al jaren stabiel: de afgelopen vier jaren schommelde het van 7,5 naar 7,6.

De Nederlander beoordeelde de tevredenheid over zijn dagelijkse bezigheden gemiddeld met een 7,3. Het jaar daarvoor was dit een 7,2. Over het sociale leven zijn de onderzoekdeelnemers gemiddeld iets meer tevreden: dat wordt beoordeeld met een 7,6.

Iets lager was het gemiddelde cijfer dat de Nederlander toekende aan zijn lichamelijke gezondheid: een 7,0. Dit is hetzelfde cijfer als in 2015. De psychische gezondheid krijgt een hoger cijfer toebedeeld, namelijk een 7,8. Dit cijfer is al vier jaar opeenvolgend hetzelfde.

Wonen

Ook werd de Nederlander gevraagd naar zijn tevredenheid en veiligheidsgevoelens omtrent zijn woonomgeving. De deelnemers aan het onderzoek gaven gemiddeld een 7,8 aan hun woonomgeving, maar de veiligheid werd iets lager beoordeeld met een 7,3.

De resultaten zijn onderdeel van een breder onderzoek van het CBS naar twaalf aspecten op het gebied van persoonlijk welzijn. Hierin zijn onder meer financiën, carrière, gezondheid, overheid en woonomgeving onderzocht.