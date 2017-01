Vier op de tien Nederlanders gebruiken zuinige wasmachine vaak onzuinig

Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan duizend zuinige wasmachine-bezitters door onderzoeksbureau GfK in opdracht van Milieu Centraal.

Volgens de organisatie is bij veel bezitters de eco-knop onbekend. Minder dan de helft van de mensen gebruikt bij een normale katoenwas de eco-knop niet. De helft van de gebruikers denkt dat het gebruik van de knop niet zuinig is, omdat de was langer moet draaien. Ook zijn ze van mening dat de was minder goed schoon wordt via de eco-knop.

Het energielabel A++ of A+++ is gebaseerd op het gebruik van de eco-programma's van 40 en 60 graden. Wanneer deze functies niet worden gebruikt hoort de wasmachine eigenlijk het B-label te krijgen.

Bijna de helft van de bezitters kocht de zuinige wasmachine omdat dit beter is voor het milieu. Ook waren de kosten voor meer dan de helft van de gebruikers een belangrijke reden.

Volgens Milieu Centraal worden deze voordelen echter alleen benut bij het gebruik van de eco-programma's.