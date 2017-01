'Kies de plant die past bij je levensstijl'

Volgens de groenstylist hebben consumenten tegenwoordig genoeg keuze voor hun planten en bloemen. "Dus je moet goed letten of een plant past bij jouw levensstijl. Een juiste type plant bij een woonstijl zorgt dat er kracht bij je interieur wordt gezet."

Consumenten moeten hierbij zichzelf verschillende vragen stellen, zegt Zum Vörde van interieurblog StijlvolStyling.com. "Hoe presenteer ik een plant in mijn interieur? Wat kun je nog meer met planten? Welke soorten potten kan ik gebruiken en wat doet dat met mijn woning?"

Daan Langstraat van Bloemenbureau Holland ziet dat veel mensen hun keuze voor een plant of bloem laten bepalen door de verzorging die erbij komt kijken. "Bij planten ontstaat vaak de angst hoe snel die dood gaat."

"Het is goed om bij bloemen en planten te kijken waar je ze neerzet. Een plant doet het namelijk op de ene plek beter dan op een andere", zegt Zum Vörde. Mensen die een tuin richting het noorden hebben krijgen volgens haar vaak weinig licht binnen. "Dan kies je voor een andere plant dan mensen die wel veel daglicht binnen krijgen", legt ze uit.

Volgens Langstraat zijn vooral mensen met een bovengemiddeld inkomen en die geïnteresseerd zijn in mode en interieur bezig met bloemen en planten. "Vanaf een jaar of dertig beginnen mensen zich echt bezig te houden en kunnen ze het zich ook veroorloven om bloemen te kopen. Ook zien we een doelgroep die wat jonger is en op dat gebied wel voorloopt. Die doelgroep haakt ook eerder in op trends en wil zich onderscheiden."

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid begint een steeds belangrijkere rol te spelen in de keuze bij planten en bloemen. "Mensen beginnen steeds meer respect te krijgen voor de natuur. Je ziet dat er steeds meer natuurlijke materialen toegepast worden. Vooral massief hout is weer helemaal terug."

"Voornamelijk bij de jonge gezinnen zie je dit. Dat is ook mijn voornaamste doelgroep met mijn blog", zegt Zum Vörde. "Die staan meer open voor nieuwe materialen en oplossingen, zoals vloerkleden die met gerecycled materiaal zijn gemaakt."

Een plant die de laatste jaren aan populariteit wint is de cactus, valt Zum Vörde op. Deze planten zijn makkelijk en kun je overal neerzetten, ook in donkerdere ruimtes. "Daarnaast hebben ze misschien één keer per twee weken een scheutje water nodig."

Gezondheidseffect

Naast effecten op het interieur hebben bloemen en planten ook een gezondheidseffect. "Planten werken stressverlagend en luchtzuiverend, ook woont het fijner door een groen interieur", zegt de interieurontwerper.

Langstraat voegt daaraan toe dat mensen zich door de aanschaf van planten fitter willen voelen. "Een gezonde lucht in huis is de laatste jaren een heel belangrijk aspect geworden van planten."

Toch blijft het volgens Langstraat en Zum Vörde zaak om planten en bloemen goed te verzorgen. "Zorg dat het water in de vaas vers blijft. Je kan eventueel ook een drupje bleek erbij doen, omdat er dan geen bacteriën in de vaas komen", aldus Zum Vörde. Langstraat geeft als tip om de vaas goed schoon te houden. "Maak de vaas bijvoorbeeld schoon met chloor. Bloemen gaan sneller dood wanneer bacteriën blijven hangen."

Tulpen

Zaterdag is het Nationale Tulpendag. Op de Dam in Amsterdam kunnen bezoekers gratis een bos tulpen plukken uit de ruim 200.000 neergezette tulpen. Volgens de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) wordt dit jaar voor het eerst de grens van twee miljard tulpen doorbroken. In 2016 werden ruim 1,9 miljard snijtulpen geproduceerd.

De Nationale Tulpendag wordt gezien als de start van het nieuwe tulpenseizoen. Langstraat heeft het idee dat mensen echt uitkijken naar deze dag. "Nederland staat wel echt bekend om de tulpenproductie. De tulp wordt gezien als de brenger van het voorjaar: de ultieme voorjaarsbloem."