Rookmelders vanaf 2020 in alle woningen Vlaanderen verplicht

Dat meldt HLN.

Op dit moment is een rookmelder In België al wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning heeft of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste huurovereenkomsten en woningen die gehuurd worden via een sociale lening geldt deze verplichting, voor de overige 60 procent van de huizen in België niet.



Een grootschalig onderzoek uit 2014 maakte duidelijk dat Vlaanderen qua brandveiligheid in vergelijking met de rest van Europa slecht presteert.

Katrien Partyka van CD&V: "Vooral 's nachts is een rookmelder van levensbelang, omdat de meeste mensen door woningbranden simpelweg niet wakker worden."