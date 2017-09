Ulissi schrijft GP Montreal op zijn naam, Slagter derde

Ulissi bleef in de sprint, waarbij de weg flink omhoog liep, de Spanjaard Jesus Herrada voor. Tom-Jelte Slager was op de derde plaats de beste Nederlander.

Ook Bauke Mollema maakte deel uit van de kopgroep. De Groninger kwam er in de sprint echter niet meer aan te pas en werd op zes seconden vijfde.

Ulissi boekte zijn tweede overwinning van dit seizoen nadat hij begin dit jaar zegevierde in de GP van de Etruskische Kust. Eerder in zijn carrière won de renner van UAE Team Emirates onder meer zes etappes in de Giro d'Italia.

Mollema

In de voorlaatste van zeventien rondes door Montreal reden zestien renners weg uit het peloton, onder wie Mollema en Slagter. Na een versnelling van Mollema bleven Ulissi, Herrada, Slagter, Tony Gallopin en Jan Bakelants vooraan over.

Het zestal had een kleine voorsprong op het peloton, waarin onder meer Peter Sagan en Greg Van Avermaet probeerden het gat te dichten. De kopgroep hield echter stand, waarna Ulissi zich de sterkste toonde in de sprint.

De GP van Montreal was de tweede World Tour-koers in Canada in drie dagen tijd. Afgelopen vrijdag werd de GP van Québec verreden, waarin Sagan zijn honderdste zege in zijn carrière boekte. De Slowaak werd in Montreal negende.

Van Avermaet won de GP van Montreal vorig jaar. De Belg moest ditmaal genoegen nemen met de zevende plek. Robert Gesink was in 2010 de eerste winnaar van deze wedstrijd.