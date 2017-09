Froome vindt het ongelooflijk dat hij Tour en Vuelta achter elkaar wint

In juli was Froome ook de sterkste in de Tour de France. Hij is de eerste renner die in één jaar de Ronde van Frankrijk én de Ronde van Spanje wint sinds de Vuelta in 1995 de laatste grote ronde van het jaar werd.

Alleen de Fransen Jacques Anquetil (1963) en Bernard Hinault (1978) hebben ooit de 'dubbel' Tour/Vuelta met succes volbracht. De Ronde van Spanje werd in die jaren in april en mei georganiseerd.

"Ongelooflijk dat ik de eerste ben die eerst de Tour heeft gewonnen en daarna de Vuelta. En dat na drie weken die net een wervelwind waren", zei Froome.

Poels

De kopman van Team Sky bedankte ook zijn ploeggenoten, onder wie de nummer zes in het eindklassement: Wout Poels. "Maar ik heb het niet alleen gedaan, er stond een geweldige ploeg achter me."

Froome moest eerder in zijn carrière drie keer genoegen nemen met de tweede plek in de Vuelta. In 2011 moest hij de Spanjaard Juan José Cobo voor zich dulden, in 2014 eindigde hij achter Alberto Contador en vorig jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Nairo Quintana.

"Ik vecht al zes jaar voor deze overwinning. Het is geweldig om na drie keer tweede ditmaal op de hoogste trede te kunnen staan", jubelde hij.

Groene trui

Naast de rode trui veroverde Froome ook de groene trui voor het puntenklassement. Hij bleef de Italiaan Matteo Trentin, die de laatste etappe won, slechts twee punten voor door zich in Madrid nog te mengen in de massasprint.

De viervoudig Tourwinnaar kwam als elfde over de streep en pakte daarmee net genoeg punten om Trentin, die zijn vierde ritzege boekte, achter zich te houden.

"Ik dacht dat dit waarschijnlijk de enige kans in mijn leven is om de groene trui in een grote ronde te winnen", zei hij. "Dus ik gaf alles en slaagde erin nog wat puntjes te pakken. Als ik iets kan winnen, dan ga ik ervoor. Het is geweldig dat het ook is gelukt."