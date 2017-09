Contador noemt ereronde door Madrid bij afscheid 'droom die uitkomt'

"De ontvangst die ik in Madrid kreeg was spectaculair", jubelde Contador. "Het was een magische dag voor mij, eentje die voor altijd in mijn herinneringen zal blijven. Het is een droom die uitkomt om Madrid alleen binnen te mogen rijden."

De Vuelta werd zondag afgesloten met een veredeld criterium met finish in Madrid. Bij aankomst in de Spaanse hoofdstad mocht Contador enkele kilometers voor het peloton uitrijden om afscheid te nemen van het publiek.

"Ik ben heel erg blij, het was indrukwekkend", zei de renner van Trek-Segafredo tegen het publiek toen hij de prijs voor meest strijdlustige renner kreeg uitgereikt. "We reden over meerdere wegen die ik ken en ik kon zien dat alle supporters mij steunden. Het was een grandioze dag."

Ongelofelijke dag

Contador, die de Vuelta zelf drie keer op zijn naam schreef, realiseerde zich na afloop van de slotrit dat er voor hem nog een droom was uitgekomen. "Het was een ongelofelijke dag en een prachtige Vuelta. Toen ik begon met wielrennen had ik drie dromen."

"De eerste was om prof te worden, de tweede om de Tour de France te rijden en de derde om de Tour te winnen", vervolgde hij. "Nu ben ik erachter gekomen dat ik nog een vierde droom had. Dat was om op deze manier afscheid te nemen."

In zijn laatste koers uit zijn carrière liet Contador zich veelvuldig zien en bezorgde hij zichzelf zaterdag met de overwinning in de bergrit naar de Angliru een prachtig cadeau. "Dit waren drie onvoorstelbare weken", zei de tweevoudig Tourwinnaar, die zijn ploeggenoten bedankte.

Ploeggenoten

"Het was ook een speciaal jaar met mijn ploeg Trek-Segafredo, die mij op een geweldige wijze heeft bijgestaan en mijn koersstijl heeft gerespecteerd. Daarom wil ik de sponsors en al mijn ploeggenoten bedanken."

Contador, die zijn vierde plek in de slotrit nog kwijtraakte aan Wilco Kelderman en als vijfde eindigde op 3.18 minuten van Vuelta-winnaar Chris Froome, hoopt dat de supporters met een positief gevoel terugkijken op zijn carrière.

"Vanaf nu zal ik het wielrennen van buitenaf volgen, maar ik hoop dat mensen de etappes waarin ik actief was met liefde zullen blijven herinneren."