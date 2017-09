Froome wint na Tour ook Vuelta, Kelderman eindigt als vierde

De laatste etappe werd gewonnen door Matteo Trentin, die na 117 kilometer van Arroyomolinos naar Madrid de sterkste in de massasprint was. De Italiaan van Quick-Step Floors boekte al zijn vierde etappezege in deze Vuelta.

Eerder won Trentin de vierde, tiende en de dertiende etappe op zijn naam. Voor Quick-Step was het al de zesde ritzege in deze Vuelta.

De 28-jarige Trentin bleef de Fransman Lorrenzo Manzin en de Deen Sören Kragh Andersen van Team Sunweb voor in de sprint. Froome eindigde als elfde en verzekerde zich daarmee ook van de eindzege in het puntenklassement.

Kelderman kwam als zestiende over de finish en nam de vierde plek in het eindklassement over van Alberto Contador, die het in de sprint liet lopen en zeven seconden toegaf op de Nederlander.

Dubbel

In 2011, 2014 en 2016 moest Froome nog genoegen nemen met de tweede plek in de Vuelta. Het is zijn tweede eindzege in een grote wielerronde dit jaar. In juli schreef de 32-jarige renner van Team Sky de Tour de France op zijn naam.

Froome mag zich de eerste renner noemen die in één jaar de Ronde van Frankrijk én de Ronde van Spanje op zijn naam schrijft sinds de Vuelta in 1995 de laatste grote ronde van het jaar werd.

Alleen de Fransen Jacques Anquetil (1963) en Bernard Hinault (1978) hebben ooit de 'dubbel' Tour/Vuelta met succes volbracht. De Ronde van Spanje werd in die jaren in april en mei georganiseerd.

Froome is bovendien de eerste renner sinds Marco Pantani die twee grote wielerrondes op rij in een jaar wint. De Italiaan, die in 2004 overleed, was in 1998 de sterkste in de Giro d'Italia en de Tour.

In het klassement liet Froome Vincenzo Nibali 2 minuten en 15 seconden achter zich. Ilnur Zakarin werd op 2.51 minuten derde.

Kelderman

Kelderman was op de vierde plek de beste Nederlander in het eindklassement. De kopman van Team Sunweb, die zaterdag zijn derde plaats kwijtraakte aan Zakarin, bleef Contador drie seconden voor. De 34-jarige Spanjaard, die zaterdag de loodzware bergrit naar de Angliru won, reed zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière.

Naast de 26-jarige Kelderman eindigden ook Wout Poels en Steven Kruijswijk in de top tien van de eindrangschikking. Poels werd zesde en Kruijswijk legde beslag op de negende plek.

De Vuelta werd afgesloten met een veredeld criterium. Na 70 kilometer legden de renners negen plaatselijke rondes door Madrid af. Het peloton deed het in de eerste uren bijzonder rustig aan.

Contador

Bij aankomst in de Spaanse hoofdstad kreeg Contador, die in 2008, 2012 en 2014 de eindzege in de Vuelta greep, de ruimte om afscheid te nemen van het publiek. De kopman van Trek-Segafredo mocht enkele kilometers voor het peloton uitrijden.

Daarna werd het tempo flink opgevoerd. Op iets meer dan 20 kilometer van de meet reden Alessandro De Marchi, Rui Costa en Nicholas Schultz weg en namen een kleine voorsprong op het peloton.

Het trio bleef even vooruit, maar wist een massasprint niet te voorkomen. Daarin bleek Trentin een klasse apart.