Boom houdt stand en boekt eindzege in Ronde van Groot-Brittannië

Boom, die met acht seconden voorsprong op de Zwitser Stefan Küng aan de slotrit begon, pakte onderweg zelfs nog wat bonificatieseconden. Het is de tweede keer in zijn carrière dat de Vlijmenaar de rittenkoers in Groot-Brittannië op zijn naam schrijft. Eerder was hij de sterkste in 2011.

Boom legde de basis voor zijn eindoverwinning afgelopen donderdag in de individuele tijdrit, die hij won. Vorige maand zegevierde hij ook al in een etappe in de Binckbank Tour.

In het eindklassement bleef Boom Edvald Boasson Hagen acht seconden voor. Küng werd op tien tellen derde en Jos van Emden eindigde op achttien seconden als zesde.

Boasson Hagen

Boasson Hagen was de sterkste in de laatste etappe. De 30-jarige Noor van Dimension Data bleef na een korte solo het sprintende peloton net voor in rit die over 180 kilometer van Worcester naar Cardiff ging.

Maximiliano Richeze eindigde als tweede en Alexander Kristoff legde beslag op de derde plaats. Floris Gerts was op de zevende plek de beste Nederlander.

Boom had het naar eigen zeggen niet eenvoudig in de slotrit. "Het was nog lastiger dan gisteren", zei hij op de website van zijn ploeg. "Gisteren werd ik met name in de finale bestookt, vandaag was het vanaf het begin koers. Onderweg hebben we lastige momenten gekend, maar we konden ons gelukkig met vier renners in de kopgroep handhaven."

Zaterdag won Dylan Groenewegen nog de zevende etappe in Groot-Brittannië. In de slotrit kon de sprinter van Lotto-Jumbo niet meestrijden om de overwinning.