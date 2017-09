Farrar (33) en Quinziato (37) zetten punt achter wielerloopbaan

"Ik heb altijd met honderd procent overgave gekoerst, of het nu als sprinter was of in dienst van de ploeg", zegt Farrar in een interview met Peloton Magazine.

"Toen ik mij realiseerde dat ik er niet kon zijn op het niveau dat ik van mijzelf verwachtte, wist ik dat het tijd was om te stoppen."

Farrar had opmerkelijk genoeg nog een contract voor 2018 bij Dimension Data, maar hij heeft de Zuid-Afrikaanse formatie inmiddels laten weten daarvan af te zien.

Farrar begon zijn carrière in 2006 bij Cofidis en reed nadien ook in dienst van Garmin, MTN-Qhubeka en dus Dimension Data.

In totaal boekte Farrar 29 profzeges, waaronder drie etappes in de Vuelta a España, twee in de Giro d'Italia en één in de Tour de France. Zijn laatste overwinning dateert van 2014, toen hij in de Ronde van Peking de derde rit won.

Quinziato

Manuel Quinziato neemt volgende week na de ploegentijdrit op de WK in het Noorse Bergen afscheid van de sport. Zondag rijdt de 37-jarige Italiaan van BMC in de GP Montreal zijn laatste wegwedstrijd.

"Dag allemaal, de laatste wedstrijd uit mijn carrière wordt het WK tijdrijden voor ploegen. Ik heb zestien geweldige jaren gehad in de wielersport'', schrijft Quinziato, vorig jaar nog Italiaans tijdritkampioen, op Twitter.

Met BMC veroverde Quinziato twee keer de wereldtitel ploegentijdrit: in 2014 en 2015. Hij werd prof in 2002 bij Lampre. Hij droeg ook het shirt van Saunier Duval en Liquigas. Sinds 2011 rijdt hij voor BMC.

Quinziato won in zijn loopbaan eveneens twee etappes in de Eneco Tour.