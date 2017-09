Froome opgelucht door aanstaande zege in 'zwaarste grote ronde ooit'

"Het is een fantastisch gevoel", aldus de 32-jarige Froome, die in juli voor de vierde keer de Tour de France op zijn naam schreef.

"De ploeg is de laatste maanden ongelooflijk geweest. De manier waarop ze me steunden, betekent zoveel voor me. Ik moet ze allemaal enorm bedanken."

De Brit had vier weken om te herstellen van de Tour alvorens hij op 19 augustus in Nîmes aan de Vuelta begon. "Ik moet zeggen dat dit waarschijnlijk de zwaarste grote ronde is die ik ooit heb gereden'', concludeerde hij na drie weken.

"Iedere dag gebeurde er iets anders. Ik had goede dagen, maar dan lag ik plots op de grond, bloedend, en dacht ik dat mijn wedstrijd voorbij was. Het was een meedogenloze achtbaan. Het is een opluchting om nu te finishen en naar Madrid te kunnen trekken."

Angliru

Froome stelde zaterdag zijn eerste Vuelta-zege veilig door in de de twintigste en voorlaatste etappe naar de top van de legendarische Angliru alleen Alberto Contador en zijn ploegmaat Wout Poels voor zich te dulden. Het wordt de eerste keer dat Froome de Vuelta op zijn naam schrijft.

"Een hele opluchting", zei de kopman van Team Sky. "De Angliru is zo'n zware klim. Mijn felicitaties aan Alberto voor de manier waarop hij het afmaakte. Dat was een fantastische manier om zijn carrière af te sluiten. Hij was gewoon te sterk voor ons."

Froome heeft in het klassement een voorsprong van 2 minuten en 15 seconden op de nummer twee Vincenzo Nibali. Ilnur Zakarin staat derde op 2.51, terwijl Wilco Kelderman met zondag alleen nog een vlakke rit naar Madrid op de vijfde plek staat

Froome zal zondag in de Spaanse hoofdstad de eerste renner worden die in één jaar de Ronde van Frankrijk én de Ronde van Spanje op zijn naam schrijft sinds de Vuelta in 1995 de laatste grote ronde van het jaar werd.

Alleen de Fransen Jacques Anquetil (1963) en Bernard Hinault (1978) hebben ooit de 'dubbel' Tour/Vuelta met succes volbracht. De Ronde van Spanje werd in die jaren in april en mei georganiseerd.