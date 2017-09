Kelderman kijkt ondanks teleurstellend einde terug op 'mooie' Vuelta

"Dit is even een teleurstelling, zeker als je zo dicht bij een podiumplek bent", aldus Kelderman na de twintigste en voorlaatste etappe tegen de NOS.

"Maar de anderen waren vandaag net wat beter, daar kun je niet veel meer van maken. Voor de Ronde van Spanje had ik getekend voor een vijfde plaats, maar nu is het nog even een dubbel gevoel."

De 26-jarige Kelderman begon de loodzware bergrit op de derde plaats van het klassement, met slechts twaalf seconden voorsprong op Ilnur Zakarin en 1 minuut en 17 seconden op Alberto Contador.

Angliru

Kelderman bleef lang in dezelfde groep als Zakarin, maar in de laatste twee kilometer van de beruchte Angliru zag hij de Rus langzaam wegrijden. De kopman van Katusha-Alpecin pakte uiteindelijk 36 seconden op Kelderman, ruim voldoende om de derde plaats over te nemen.

Contador viel nog voor de voet van de Angliru aan en reed naar de ritzege. De Spanjaard kwam 1.11 voor Kelderman over de streep en ging in het klassement ook nog over de geboren Amersfoorter heen.

Verzuring

"Ik kon goed volgen tot anderhalve kilometer van de meet, maar toen schoot ik vol met verzuring. Dan is het klaar", stelde Kelderman. "Ik ben blijven knokken tot de top, maar jammer genoeg is het net niet gelukt."

De voormalig renner van Lotto-Jumbo zag ontzettend af op de Angliru, die in de laatste vier kilometer voortdurend stijgingspercentages ruim boven de 10 procent heeft.

"Het was verschrikkelijk. Ik had een heel lichte versnelling op mijn fiets gezet, maar ik wilde op het eind nog wel een lichtere. Het was eigenlijk geen klimmen meer, het was klauteren."

Ondanks de teleurstellende uitslag van zaterdag is Kelderman wel blij met zijn optreden in de loodzware Spaanse ronde. "Ik ben blij dat ik weer op niveau ben", aldus de Nederlander, die de afgelopen twee jaar weinig aansprekende resultaten neerzette. "Morgen zal ik zeker terugkijken op een drie heel mooie weken."

Kruijswijk

Steven Kruijswijk steeg in de voorlaatste etappe van de Vuelta naar de negende plaats van het klassement. De klimmer van Lotto-Jumbo liet zich op de Angliru van voren zien door weg te rijden uit de groep met favorieten.

"Ik weet niet of het een hoofdrol was, maar ik ben blij dat ik deel kon uitmaken van de etappe'', vertelde de Brabander, die als zevende op 51 seconden van ritwinnaar Contador de finish passeerde.

"Ik wilde deze ronde goed afsluiten, maar kwam net tekort om voor de etappezege te gaan. Ik heb laten zien dat ik het niveau heb, maar door mijn slechte eerste week deed ik niet mee in de top van het klassement."

"Jammer, maar ik ben blij waar ik nu sta. Ik doe nu wel mee met die jongens. Dat had ik vooraf voor ogen, maar het kwam er de eerste week niet uit. Ik heb me goed herpakt en laten zien dat ik dit niveau waardig ben.''

De Ronde van Spanje eindigt zondag met een veredeld criterium in Madrid.