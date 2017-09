Ritwinnaar Contador: 'Een mooier einde van mijn carrière bestaat niet'

"Dit was een fantastische finale", aldus de 34-jarige Contador, die als vierde gaat eindigen in het klassement, in een eerste reactie. "Een mooier einde van mijn carrière bestaat niet."

De drievoudig Vuelta-winnaar boekte op fraaie wijze zijn zesde etappewinst in de Ronde van Spanje door in de loodzware rit naar de top van de Angliru solo aan te komen.

Contador rijdt zondag de allerlaatste rit in zijn loopbaan wanneer het peloton van Arroyomolinos naar Madrid koers. In het veredelde criterium vinden normaal gesproken geen wijzigingen meer plaats in het klassement.

Chris Froome zal de Vuelta voor de eerste keer in zijn loopbaan op zijn naam schrijven. De Brit van Team Sky, die eerder dit jaar de Tour won, werd in 2011, 2014 en 2016 tweede.