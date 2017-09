Contador: 'Een mooier einde van mijn carrière bestaat niet'

"Dit was een fantastische finale", aldus de 34-jarige Contador, die als vierde gaat eindigen in het klassement, in een eerste reactie. "Een mooier einde van mijn carrière bestaat niet. Vandaag was mijn dag. Een beter moment of een betere plek had ik me niet kunnen wensen."

De drievoudig Vuelta-winnaar boekte op fraaie wijze zijn zesde etappewinst in de Ronde van Spanje door in de loodzware rit naar de top van de Angliru solo aan te komen. Hij was deze Vuelta al vaker op jacht naar dagsucces, maar tot zaterdag zonder succes.

"Ik was ernaar op zoek, maar het zat in het begin niet mee. Ik heb continu aangevallen, maar de klassementsmannen lieten me nauwelijks gaan."

Contador, die zondag de allerlaatste rit in zijn loopbaan rijdt wanneer het peloton van Arroyomolinos naar Madrid koerst, vergat ondanks de pittige bergetappe niet om te genieten. "Ik heb van ieder moment genoten. Dit was mijn laatste kunstje en ik had het niet beter kunnen afmaken. Ik wil iedereen bedanken."

Genieten

Steven de Jongh, ploegleider bij Trek-Segafredo en al enkele jaren de persoonlijke coach van Contador, noemde de ritzege op de Angliru een superafsluiting.

"Als je in 2008 hier wint en dat nu nog een keer herhaalt, is dat gewoon geweldig. Hij heeft alle criticasters de mond gesnoerd'', jubelde De Jongh, die zijn kopman al in de afdaling van de voorlaatste col een gaatje zag slaan met de concurrentie. "Hij had Jarlinson Pantano mee, ook een goede daler. Contador is ook een renner die goed aanvoelt wanneer het juiste moment is voor zo'n actie.''

Ritwinst

De ritwinst en de tijdwinst op de concurrenten brachten Contador alsnog naar de vierde plaats in het klassement. De Jongh: "Niemand had daar in de eerste week na de rit naar Andorra, waarin hij veel tijd verloor, nog een cent voor gegeven. Het is geweldig dat hij nu nog gewoon in de top vijf eindigt.''

De etappe van zondag is een veredeld criterium waarin normaal gesproken geen wijzigingen meer plaatsvinden in het klassement.

Chris Froome zal de Vuelta voor de eerste keer in zijn loopbaan op zijn naam schrijven. De Brit van Team Sky, die eerder dit jaar de Tour won, werd in 2011, 2014 en 2016 tweede.