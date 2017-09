Oud-renster Knol blij dat 'waarheid over doping' boven tafel komt

"Eindelijk", zegt Knol in gesprek met het AD. "Ik heb hier altijd op gehoopt, op openheid, want bij mij zijn die vermoedens er altijd geweest. Maar op een gegeven moment dacht ik: dit wordt 'm niet meer."

De inmiddels gepensioneerde 75-jarige Janssen, die decennialang een bekende dokter was in het wielrennen, zegt zaterdag in een interview met de Volkskrant dat hij Van Moorsel in aanloop naar de Olympische Spelen van 2000 voorzien heeft van het verboden middel epo.

De Brabantse, die in 2000 drie keer goud en één keer zilver veroverde bij de Spelen van Sydney, distantieerde zich in een reactie van de beschuldigingen van Janssen.

Dat deed Van Moorsel ook toen Knol vorig jaar augustus in een interview zei dat de viervoudig olympische kampioene tijdens haar loopbaan verboden middelen had gebruikt.

Zielig

Van Moorsel noemde het toen "zielig" dat Knol, de olympische kampioene van 1988 in de wegrit, na dertig jaar dergelijke beschuldigingen naar buiten bracht.

"Nu vraag ik me af wie zielig is", aldus Knol zaterdag in het AD. "Ik heb nooit kunnen zeggen wat ik altijd heb gedacht. Dat vreet aan je, want ik kan niet tegen oneerlijkheid. Dat maakt je gefrustreerd."

"Het is heel belangrijk dat de doktoren die het verstrekt hebben, die troep, nu naar buiten komen. De werkelijkheid moet boven tafel komen."

Knol en Van Moorsel werden in 1990 in Japan samen met Astrid Schop en Cora Westland wereldkampioen op de 50 kilometer ploegentijdrit.