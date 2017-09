Sagan blijft ambitieus na honderdste zege in profloopbaan

"Honderd is een speciaal aantal", zei de renner van Bora-Hansgrohe in de Canadese stad. "Maar ik wil altijd meer. Dit betekent niet dat ik vanaf nu tevreden ben en rustig aan ga doen."

Sagan bleef op het laatste klimmetje van de World Tour-koers de Belg Greg Van Avermaet voor. De Australiër Michael Matthews van Team Sunweb kwam als derde over de streep.

De deelnemers reden zestien rondjes van 12,6 kilometer door Québec, met in iedere omloop vier pittige klimmetjes.

Teamgenoten

Sagan stak na afloop de loftrompet over zijn teamgenoten. "In de laatste kilometer werd ik goed uit de wind gehouden. Daar ben ik mijn team dankbaar voor, want anders was een zege heel moeilijk geworden."

"In de laatste drie rondes controleerden we de wedstrijd. Andere renners probeerden het, maar mijn teamgenoten reden telkens de gaten dicht."

Sagan won in zijn loopbaan onder meer acht Touretappes en de Ronde van Vlaanderen. De afgelopen twee jaar werd hij wereldkampioen.

Zondag krijgt hij de kans om opnieuw een overwinning op zijn palmares bij te schrijven. Met de Grand Prix van Montreal wederom een World Tour-wedstrijd in Canada op het programma. "We zullen er vol voor gaan, maar we moeten ook wat geluk hebben. Het wordt een onvoorspelbare race."