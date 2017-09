Leontien van Moorsel opnieuw beschuldigd van gebruik verboden middel epo

In een interview met de Volkskrant zegt de 75-jarige arts dat hij deze mededeling doet, omdat hij vindt dat "het systeem op de schop moet" in de wielersport.

Volgens Janssen zouden Van Moorsel en haar echtgenoot hem hebben benaderd voor informatie over epo. Daarna heeft Janssen haar naar eigen zeggen uitgelegd hoe het middel moest worden geïnjecteerd.

Van Moorsel zou onder meer epo hebben gebruikt in de maanden voorafgaand aan de Spelen in 2000, waar zij drie keer goud en één keer zilver won, zo stelt Janssen. In die periode kampte de wielrenster onder meer met eetstoornissen.

Janssen heeft, zo stelt hij in de Volkskrant, uitgebreid aantekeningen bijgehouden van de gebeurtenissen. Het contact tussen de twee loopt echter spaak als Van Moorsel zich niet, zoals afgesproken, in het ziekenhuis laat controleren.

De arts is inmiddels met pensioen en woont in Thailand.

Ontkenning

Van Moorsel is bij dopingtesten nooit positief bevonden op het gebruik van epo. Van Moorsel ontkent bovendien in de krant ooit epo te hebben gebruikt. Zij zegt wel bij Janssen onder behandeling te zijn geweest voor voedingsadviezen.

De wielrenster liet na het artikel in de krant nog weten in een verklaring: "Ik herken mij niet in hetgeen hij in het artikel schetst en het verbaast mij dat hij deze uitlatingen nu doet. De toekomst van de wielersport is in ieder geval niet gebaat bij deze vage verdachtmakingen. Ik ben dertien jaar geleden gestopt met mijn actieve wielercarrière, waarin er nooit enige twijfel is gerezen bij mijn medische testen."

Het is overigens niet de eerste keer dat Van Moorsel wordt beschuldigd van het gebruik van doping. Oud-kampioen Monique Knol zei vorig jaar dat Van Moorsel tijdens haar loopbaan verboden middelen had gebruikt.

Van Moorsel stelde toen in een reactie "stappen" te gaan ondernemen tegen Knol. Het is niet duidelijk of ze dit plan ook heeft doorgezet.

Rooks en Theunisse

Naast de beschuldigingen aan het adres van Van Moorsel, zegt Janssen in het interview ook wielrenners Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse bloeddoping te hebben toegediend. Dit gebeurde in de jaren tachtig, in de periode dat de twee renners grote successen behaalden.

Net als Van Moorsel ontkennen ook zij in de Volkskrant dat ze gebruik hebben gemaakt van het verboden middel.