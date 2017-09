De Gendt sterkste van kopgroep in Vuelta, aanval Contador strandt

De Gendt boekte zijn eerste ritzege in de Vuelta en zijn derde in een grote wielerronde. De 30-jarige renner van Lotto Soudal won vorig jaar een etappe in de Tour de France en was in 2012 de sterkste in een etappe in de Giro d'Italia.

De Gendt bleef Jarlinson Pantano (tweede) en Ivan Garcia (derde) voor in de sprint. Koen Bouwman was op de tiende plaats de beste Nederlander.

Froome zag zijn leidende positie in het algemeen klassement niet in gevaar komen en zal ook in de voorlaatste rit in de rode trui van start gaan. De Brit heeft 1 minuut en 37 seconden voorsprong op nummer twee Vincenzo Nibali.

Alberto Contador ging op de laatste beklimming van de etappe in de aanval. De Spanjaard werd in de finale echter weer ingerekend door het peloton, dat op 12 minuten en 15 seconden van De Gendt over de finish kwam.

Ook Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk en Wout Poels eindigden ook allen in het peloton. De drie Nederlanders behielden hun respectievelijk derde, negende en tiende plek in het klassement.

Zaterdag staat er een loodzware bergrit op het programma. Dan volgt na twee cols van de eerste categorie de Angliru als slotklim.

Overgangsrit

Na twee bergetappes stond er vrijdag een overgangsrit op het programma. De renners kregen na een col van de eerste categorie nog drie beklimmingen van de derde categorie voor de kiezen.

Direct na de start kozen negentien renners de aanval, onder wie De Gendt, Davide Villella, Rui Costa, Bob Jungels, Nicolas Roche, Juan José Lobato, Floris De Tier en Matteo Trentin.

Even later gingen negen renners in de tegenaanval. Tot dit gezelschap behoorden Antwan Tolhoek, Koen Bouwman, Romain Bardet en José Joaquin Rojas.

Het peloton deed het rustig aan, waardoor de kopgroep al snel bijna een kwartier voorsprong had. De achtervolgende groep had na de Alto de la Colladona, de tweede beklimming van de dag, nog een kleine minuut achterstand.

Op de Alto de la Falla de Los Lobos, de derde beklimming van de dag, viel de kopgroep uiteen na een aanval van De Gendt. De Belg kreeg onder meer Tolhoek met zich mee.

Garcia

Garcia kwam even later aansluiten bij de kopgroep, waarna de jonge Spanjaard demarreerde. Hij pakte een minuutje voorsprong op de achtervolgende groep, waar verschillende renners weer kwamen aansluiten.

Op de laatste beklimming van de dag sprongen Roche, Bardet en Costa weg bij de achtervolgers. De Fransman dichtte in een mum van tijd het gat met Garcia, waarna Roche en Costa niet veel later ook de aansluiting vonden.

In de finale voegden ook De Gendt, De Tier, Jungels, Navarro en Pantano zich bij de kopgroep. In de sprint ging Garcia vroeg aan, maar werd hij in de laatste meters nog gepasseerd door De Gendt.

In het peloton sprong Contador op 10 kilometer van de meet weg. Ilnur Zakarin, die in het klassement twaalf seconden achterstand heeft op Kelderman, ging aanvankelijk mee met de Spanjaard.

De Rus kon het tempo van de kopman van Trek-Segafredo echter niet lang volgen en werd even later weer ingerekend. Contador bouwde zelf een voorsprong van zo'n 45 seconden op en bleef een tijdje vooruit, maar op 2 kilometer van de finish werd ook hij gegrepen door het peloton.