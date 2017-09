Groenewegen derde in zesde rit, Boom blijft leider in Groot-Brittannië

Ewan pakte na 187 vooral vlakke kilometers tussen Newmarket en Aldeburgh alweer zijn derde overwinning van deze week. Eerder won de 23-jarige Australiër van Orica-Scott de eerste en derde etappe in de Tour of Britain.

Groenewegen wacht nog op zijn eerste zege in Groot-Brittannië. De sprinter van Lotto-Jumbo heeft nu een tweede, een derde en een vierde plaats achter zijn naam staan.

Ewan profiteerde van een slecht ingeschatte bocht in het sprinttreintje van Gaviria. De Tsjech Zdenek Stybar en de Argentijn Maximiliano Richeze moesten in de remmen, waarop de Australiër de sprint vroeg aanging en een gaatje sloeg. Hij was vervolgens niet meer bij te halen door de Colombiaanse sprinter van Quick-Step Floors.

Klassement

De op twee na laatste rit zorgde niet voor verschuivingen in het algemeen klassement. Boom, die donderdag de beste was in een individuele tijdrit, heeft nog steeds acht seconden voorsprong op zijn ploegmaat Victor Campenaerts.

Boom zal zaterdag waarschijnlijk wel flink aan de bak moeten om zijn leiderstrui te verdedigen. De koninginnenrit van Hemel Hempstead naar Cheltenham is heuvelachtig en op 8,9 kilometer van de streep ligt de top van Cleeve Hill, een steile klim van tweede categorie.