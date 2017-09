WK-favoriet Dumoulin hoopt dat vorm nog goed genoeg is na hectisch jaar

"Ik voel me op dit moment goed, maar het is natuurlijk wel een hectisch jaar geweest voor mij", aldus Dumoulin tegen Cyclingnews. "We zullen zien wat ik nog in de tank heb zitten. Ik denk dat dat voor iedereen een vraagteken is."

De 26-jarige Limburger heeft na zijn eindzege vorige maand in de BinckBank Tour door Nederland en België niet meer gekoerst. Hij is momenteel in Canada waar hij vrijdag de Grand Prix de Quebec zal rijden, de WorldTour-koers waarin hij drie jaar geleden tweede werd.

Zondag start Dumoulin ook nog in de Grand Prix de Montreal, die hij in 2014 als zesde afsloot. Zijn Team Sunweb richt de pijlen in Canada vooral op de Australische sprinter Michael Matthews, maar Dumoulin heeft een vrije rol.

"Ik heb de afgelopen weken een hoogtestage gedaan en nog één groot trainingsblok in voorbereiding op deze koersen en de WK", zegt de huidige nummer vijf van de WorldTour-ranking.

"Ik hoop dat dat gaat werken. Ik ben meer gefocust op de WK, maar als ik ergens koers, koers ik om te winnen. Ik ben niet helemaal naar Canada gereisd om de stad te bekijken."

Relaxed

Na zijn historische eindzege in de Ronde van Italië eind mei gaf Dumoulin al aan dat het WK tijdrijden zijn grootste doel is in de tweede helft van 2017. De Nederlander won in 2014 al een keer brons bij het WK, maar vorig jaar kwam hij in het olympische jaar niet verder dan de elfde plek.

De rit tegen de klok op woensdag 20 september in Bergen is 31 kilometer lang en flink glooiend. In de laatste 3,5 kilometer moeten de renners Mount Flöyen op; een klim met een gemiddelde stijging van 9,1 procent.

"Normaal zou het parcours me moeten liggen, maar het hangt allemaal af van de benen en de vorm", aldus Dumoulin, die door zijn grote succes in Italië relaxed kan toeleven naar de tijdrit in Noorwegen.

"Het is een fijn gevoel dat mijn seizoen al geslaagd is. Hopelijk kunnen de WK in Bergen de kers op de taart worden."