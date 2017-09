Geen paniek bij Bahrain-Merida na tijdverlies Nibali in Vuelta

De Italiaan kon donderdag op de slotklim het tempo van zijn belangrijkste concurrenten niet volgen en verloor 21 seconden op leider Chris Froome en zeventien op Wilco Kelderman en Ilnur Zakarin.

"De race eindigt pas op de streep in Madrid", verwees ploegleider Gorazd Stangelj bij Cyclingnews naar de slotetappe van zondag. "Elke etappe is anders en er kan elke dag van alles gebeuren. Uiteraard geloven we nog in de kansen van Vincenzo en blijven we knokken tot het eind."

Nibali voerde woensdag juist de druk op de Britse rodetruidrager op door ruim een halve minuut van zijn achterstand in het klassement goed te maken. Een dag later kwam hij op de korte maar verraderlijke slotklim zelf in de problemen.

Verliezen

"Hij probeerde aan te haken, maar het lukte niet", vertelde de Sloveense ploegleider. "Maar dat is hem in de eerste week ook een paar keer overkomen. Ik zeg niet dat het normaal is, want het liefst verliezen we niets, maar het is nu eenmaal gebeurd."

"Na de etappe van gisteren hadden we vandaag opnieuw gehoopt om goede zaken te kunnen doen. We deden onze uiterste best, maar een aantal renners was vandaag simpelweg wat sterker. We zullen nu wachten tot zaterdag op de Angliru en kijken of we daar iets kunnen uitrichten. Het zal een zware strijd blijven tot het allerlaatste moment."

Nibali staat na achttien etappes nog altijd tweede in het klassement, maar zijn achterstand op Froome is opgelopen tot 1.37 minuten. Tegelijkertijd komt nummer drie Kelderman dichterbij. Hij volgt op veertig seconden van de Italiaan.

Froome

Froome voelde na de finish in Santo Toribio de Liebana juist dat zijn eerste eindzege in de Vuelta weer een stapje dichterbij is gekomen.

"Het is heerlijk om tijd te pakken op Nibali, zeker na die zware etappe van de dag ervoor. Ik ben blij dat ik terug heb kunnen slaan. De moraal in de ploeg is nog altijd goed. We kijken dan ook uit naar de komende etappes."

Hoewel er ook vrijdag geklommen moet worden, zal de rit van zaterdag met finish op de beruchte Angliru vermoedelijk nog voor de grootste verschillen gaan zorgen in het restant van de Vuelta. De Spaanse ronde wordt zondag afgesloten met een veredeld criterium in de straten van Madrid.