Kelderman voelt dat hij nog 'bij de sterksten' hoort aan eind van Vuelta

De lastige heuvelrit eindigde op een kort, steil klimmetje van de derde categorie. Aanvallen bleek er daar voor Kelderman niet in te zitten, maar de Nederlander voelt zich met het einde van de ronde in zicht nog steeds goed.

"Het was volle bak koersen, ik heb gevolgd en dat was nog lastig genoeg'', zei de kopman van Team Sunweb aan de finish in Santo Toribio de Liebana. "De sterksten blijven over en daar hoor ik gewoon bij."

Kelderman verloor op de streep vier seconden op Froome, maar pakte er zeventien op Nibali. Zijn achterstand op de Italiaan, tweede in het klassement, bedraagt nog maar veertig seconden.

Meespringen

"De koers was hard zat. Op de voorlaatste klim ben ik een keer meegesprongen met Alberto Contador. Ik zag hem praten met Vincenzo Nibali en demarreren. Als je dan mee kunt en zij trekken door, heb je een kans. Maar niemand kwam echt weg", concludeerde Kelderman.

De Nederlander hoopt de heuvelachtige rit van vrijdag goed door te komen en rekent op een zware voorlaatste etappe op zaterdag, naar de top van de gevreesde Angliru.

"Ik ben die berg nog nooit opgefietst en ken 'm alleen van televisie. Ik weet wel dat het een heel steile klim is, waar de verschillen worden gemaakt. We zullen het zien."

Kruijswijk

Steven Kruijswijk nestelde zich na de achttiende etappe ook in de top tien van het klassement. De kopman van Lotto-Jumbo passeerde David de la Cruz in het klassement en staat nu tiende, vlak achter Wout Poels.

"Top tien was voor de Vuelta mijn doel. Het geeft voldoening dat me dat is gelukt, zeker omdat ik de eerste week niet fit was en toen al zes minuten op de klassementsrenners heb verspeeld."

"Ik had na die week kunnen zeggen; laat maar zitten. Maar ik heb mijn kop niet laten hangen en ben doorgegaan. Als ik me goed voel, kan ik misschien in de rit naar de Angliru voor de etappezege gaan."

De Vuelta, de derde en laatste grote ronde van het jaar, eindigt zondag met een vlakke etappe in Madrid.