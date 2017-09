Froome vergroot voorsprong op Nibali in door Armée gewonnen etappe

Froome, die woensdag nog een zware dag beleefde en tijd verloor, heeft nu in het algemeen klassement een voorsprong van 1.37 minuten op Nibali. Ook Kelderman, de nummer drie in de stand, sluipt wat dichter bij de Italiaan. Het verschil met de tweede plaats is nog maar veertig seconden. Op Froome moet de Nederlander 2.17 minuten goedmaken.

In de top tien van het algemeen klassement in de Vuelta staan nu maar liefst drie Nederlanders. Wout Poels daalde weliswaar van plaats acht naar negen, maar Steven Kruijswijk schoof een plaatsje op en staat nu tiende.

De favorieten finishten op meer dan tien minuten van ritwinnaar Armée, die zijn eerste overwinning boekte in een grote ronde. De 31-jarige Belg reed op de korte maar steile slotklim van derde categorie Alexey Lutsenko uit het wiel en hield de Kazach zo van zijn tweede dagsucces deze Vuelta.

Lutsenko en Armée waren in de heuvelachtige rit, met twee klimmetjes van de derde categorie en een van de tweede, de laatste overblijvers van een kopgroep van negentien man. Antwan Tolhoek van Lotto-Jumbo was daarin de enige Nederlander. Hij finishte als negende.

Tolhoek

Een kopgroep van negentien renners, met daarbij Tolhoek, nam in de 169 kilometer lange etappe een grote voorsprong op het peloton. Aan de voet van de eerste klim van de dag bedroeg het verschil twaalf minuten. Sergio Pardilla, de nummer zestien in de stand op 24.28, was de best geplaatste in het klassement.

Op de zwaarste klim van de vier beklimmingen van de dag, de Collada de la Hoz van tweede categorie, spatte de kopgroep uiteen. Vooraan reden de Belg Armée en de Fransman Alexis Gougeard weg. Tolhoek kon het tempo niet volgen en moest de rest laten gaan.

Op weg naar de slothelling kregen Armée en Gougeard het gezelschap van de Spanjaard Marc Soler, de Kazach Lutsenko en de Fransman Julian Alaphilippe. Gougeard en Soler moesten onderweg lossen, Alaphilippe onderging wat later hetzelfde lot. Armée bleek op het venijnige slotklimmetje over de beste benen te beschikken.

Aru

Bij de klassementsrenners opende Fabio Aru, de nummer negen in de stand, de aanval op de Collada de la Hoz. Ook Alberto Contador en Michael Woods probeerden het, maar werden snel gegrepen. Aru hield stand, maar moest al het werk in zijn eentje opknappen. Hij hield op de streep maar iets meer dan tien seconden over op zijn concurrenten.

Froome liet het werk op de slotklim in eerste instantie over aan Poels, maar viel twee kilometer voor de top zelf aan. Alleen Contador en Woods konden volgen.

Kelderman hield de schade beperkt en finishte vier seconden later. Dat deed hij in het gezelschap van de Rus Ilnur Zakarin, momenteel zijn grootste uitdager in de strijd om de derde podiumplaats.

De Vuelta duurt nog maar drie dagen. Vrijdag is er een heuvelachtige rit naar Gijon, zaterdag een loodzware etappe over de Angliru, waarna de ronde zondag wordt afgesloten met een veredeld criterium in Madrid.