Nog niet helemaal fitte Degenkolb kopman Duitse WK-ploeg

Nikias Arndt, Tony Martin en Jasha Sütterlin rijden in Bergen zowel de tijdrit als de wegrit, meldt de Duitse wielerbond donderdag. Omdat Martin de titelverdediger is, mag Duitsland drie in plaats van twee renners opstellen bij de tijdrit van woensdag 20 september.

In de wegrit starten naast Degenkolb, Martin, Arndt en Sütterlin ook Marcus Burghardt, Simon Geschke, Lotto-Jumbo-renner Paul Martens, Nils Pollit en Rick Zabel.

Degenkolb (28) haakte eind vorige maand na de vierde etappe af in de Ronde van Spanje wegens bronchitis. Zijn WK-deelname is nog niet helemaal zeker. "Hij is op de goede weg en heeft nog wat tijd. Op dit moment zien we geen aanleiding om onze plannen met hem als kopman te veranderen", liet sportdirecteur Patrick Moster weten.

Degenkolb eindigde in 2012 bij de WK in Valkenburg als vierde in de wegrit. Twee jaar later werd hij negende in het Spaanse Ponferrada.

Charlotte Becker en ex-wereldkampioene tijdrijden Lisa Brennauer voeren de Duitse vrouwenploeg aan. De Duitse WK-selectie telt in totaal 32 renners en rensters.