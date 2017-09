Leider Froome wijt slechte dag in Vuelta mede aan gewonnen tijdrit

"Het is natuurlijk nooit leuk om tijd te verliezen, maar we hadden al rekening gehouden met deze zware etappe. Ik ben heel erg blij met onze huidige positie in deze fase van de koers en voel me nog steeds goed", aldus Froome op de site van zijn ploeg.

De 32-jarige Brit kende woensdag tijdens de pittige bergrit in eerste instantie weinig problemen, maar was zo'n zeven kilometer voor de finish op de bijzonder steile slotklim niet in staat om aanvallen van andere klassementsrenners te pareren.

Froome moest zijn concurrenten laten gaan en kwam uiteindelijk pas als veertiende over de streep. Zijn naaste belager Vincenzo Nibali, die als vierde finishte, liep zo 42 seconden in op de klassementsleider. De Italiaan moet nog een minuut en zestien seconden goedmaken op Froome.

Tijdrit

Froome denkt dat de door hem gewonnen tijdrit van dinsdag een van de oorzaken is voor zijn kostbare tijdverlies in de etappe van woensdag. "Ik denk dat ik de prijs heb betaald voor de energie die ik in mijn tijdrit heb gestoken", aldus de viervoudig Tourwinnaar, die geen groot fan is van de steile slotklim.

De Alto de los Machucos, die een maximaal stijgingspercentage kent van liefst 26 procent, was dit jaar voor het eerst opgenomen in de Vuelta. "Ik denk dat niemand geniet van beklimmingen met stijgingspercentages van boven de 25 procent, maar iedereen heeft er evenveel last van. Wat mij betreft was dit een typische Vuelta-finish."

Froome kijkt ondanks zijn kostbare tijdverlies met veel vertrouwen uit naar de laatste vier etappes. "Het wordt nog een flinke strijd in het algemeen klassement, maar ik voel me goed en ik heb veel vertrouwen in mijn ploeg. Samen kunnen we deze klus klaren."