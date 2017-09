Kelderman: 'Ik heb alles gegeven wat ik in me had'

"Ik heb vandaag echt alles gegeven wat ik in me had. Deze slotklim was wel heel steil en dat ligt me gewoon niet zo goed, maar ik voel me nog steeds sterk", aldus Kelderman na de door Stefan Denifl gewonnen bergrit van 180,5 kilometer.

De kopman van Team Sunweb bleef de hele etappe in het spoor van zijn concurrenten en liet op een gegeven moment zelfs rodetruidrager Chris Froome achter zich.

Op de slotklim Alto de los Machucos, die tot maximaal 26 procent omhoog ging, moest Kelderman echter lossen op zijn concurrenten. Ilnur Zakarin werd vijfde en staat nu nog maar op twaalf seconden van de Nederlandse nummer drie, terwijl nummer twee Vincenzo Nibali zijn voorsprong juist vergrootte.

Kelderman hield desondanks een goed gevoel over aan de zware bergrit. "Ik had het liefst Zakarin niet laten gaan, maar ik kon niet harder. Ik voelde me goed vandaag en mijn benen doen het ook nog prima. Op dit moment van de Vuelta ben ik tevreden met mijn vorm."

Kruijswijk

Waar Kelderman tijd verloor in het algemeen klassement, deed Steven Kruijswijk betere zaken. De renner van Lotto-Jumbo finishte als elfde en schurkt nu tegen de top tien aan in de rangschikking.

"Ik heb vandaag gelukkig laten zien dat ik met de beste renners uit het klassement mee kan. Een plek in de top tien wordt nu mijn doel", zei Kruijswijk, die David de La Cruz is genaderd tot op drie seconden.

De Brabander zat in dezelfde groep als Kelderman op de slotklim en moest net als de Nederlander lossen. Kruijswijk vond het in ieder geval prettig dat hij weer eens voorin de koers te vinden was.

"Dat geeft een beter gevoel. Ik voelde me goed op de laatste klim en reed ook bewust voorin, want ik had geen zin in duwen en wringen en het was ook glad door modder op de weg", aldus Kruijswijk, die onder de indruk was van de laatste kilometers. "De slotklim was wel erg onregelmatig, de Vuelta heeft er weer een gevonden."