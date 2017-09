Kelderman en Froome verliezen tijd in pittige bergrit Vuelta, Denifl wint

Kelderman kwam als negende boven op de ​bijzonder steile Alto de los Machucos en hield daarmee de schade nog beperkt. De 26-jarige kopman van Team Sunweb verloor vijftien seconden op de Rus llnur Zakarin, die vijfde werd.

In het algemeen klassement koestert Kelderman, die zonder zijn geblesseerde ploegmaat Lennard Kämna aan de start verscheen, nog een voorsprong van twaalf seconden op Zakarin.

De Colombiaan Miguel Angel Lopez (derde) en de Italiaan Vincenzo Nibali (vierde) kwamen in dezelfde tijd als Zakarin binnen. Alberto Contador liet zien over goede benen te beschikken en werd knap tweede op 28 seconden van winnaar Denifl. De Spanjaard pakte 36 seconden op zijn belangrijkste concurrenten.

Voor Denifl is het zijn eerste dagzege in een grote ronde. De 29-jarige Oostenrijker van Aqua Blue Sport zat in de vlucht van de dag en reed dus vrijwel de hele bergetappe vooraan.

Froome

Froome kon in de slotfase van de 180,5 kilometer lange etappe niet mee met zijn concurrenten en kwam pas als veertiende over de streep. De Brit van Team Sky verloor 42 seconden op zijn naaste belager Nibali en heeft in het algemeen klassement nu nog 1.16 voorsprong op de renner van Bahrein-Merida.

Steven Kruijswijk werd negende en verbeterde daarmee zijn positie in de algemene rangschikking. De renner van Lotto-Jumbo staat nu elfde, met drie seconden meer dan nummer tien David de La Cruz.

Donderdag maken de renners de oversteek van Suances naar Santo Toribio de Liebana in een relatief vlakke rit over 169 kilometer.

Klimmen

Na de rustdag van maandag en de tijdrit van dinsdag kwamen de klimmers woensdag weer aan hun trekken. Met de Portillo de Lunada (tweede categorie) en de Puerto de Alisas (eerste categorie) was er al het nodige klimwerk, maar de meeste aandacht ging uit naar de Alto de los Machucos. De beklimming van 7,3 kilometer lang ging tot maximaal 26 procent omhoog gaan en was voor het eerst ooit opgenomen in de Vuelta.

Het begin van de zeventiende etappe was nog relatief vlak en dus ontstond er al vrij snel een kopgroep van zes man, met daarin onder anderen Denifl, Julian Alaphilippe, Daniel Moreno en Alessandro De Marchi. Het zestal kreeg de zegen van het peloton en pakte in mum van tijd een maximale voorsprong van negen minuten.

Met Astana aan kop van het peloton, dat het tempo hoog hield voor klassementsrenners Miguel Angel Lopez en Fabio Aru, liep de voorsprong van de inmiddels tot vijf man geslonken kopgroep ook weer rap terug tot vier minuten bij de eerste klim. Na de afdaling van de Portillo de Lunada, die werd gekenmerkt door dichte mist en regen, liep de voorsprong verder terug tot drie en uiteindelijk twee minuten op 33 kilometer van de meet.

De klassementsrenners begonnen zich zo'n 23 kilometer voor het eerst echt te roeren met een aanval van Adam Yates en Esteban Chaves. De aanvalspoging van de Orica-Scott-renners had geen succes, want het door Team Sky geleide peloton hield de renners op korte afstand.

Slotklim

Met nog 7,3 kilometer te gaan begon de kopgroep, die op dat moment nog werd gevormd door Alaphilippe, Moreno, De Marchi en Denifl, met een voorsprong van iets minder dan anderhalve minuut op de groep van Froome aan de loodzware slotklim.

In het peloton zette Alberto Contador ondertussen een geslaagde aanval in. De Spanjaard liet Lopez achter zich en sloeg een gaatje van zo'n 50 seconden met Froome. De Brit had het lastig en moest onder anderen concurrenten Kelderman, Zakarin en Nibali laten gaan, terwijl ook Kruijswijk mee kon.

Naarmate de finish naderde moesten Kelderman en Kruijswijk echter lossen en ging het groepje zonder Nederlanders verder. Voorin waagde de sterke Contador een ultieme poging om Denifl nog in te halen, maar de Oostenrijker hield zijn inmiddels onoverbrugbare voorsprong knap vast en kwam solo over de finish.

Met Contador als nummer twee vochten Zakarin, Nibali en Lopez alleen nog om de derde plek en de vier bonificatieseconden, terwijl Kelderman de schade beperkt hield en als negende over de finish kwam. Froome liet voor het eerst deze Ronde van Spanje enige vorm van zwakte zien en moet in de laatste dagen nog flink aan de bak om zijn voorsprong in het klassement vast te houden.