Cannondale-renner Talansky beëindigt wielercarrière op 28-jarige leeftijd

Dat onthult de winnaar van het Critérium du Dauphiné van 2014 dinsdag op Instagram. "Na lang en uitvoerig beraad valt voor mij het doek als professionele coureur. Het was een ongelooflijke rit."

Talansky rijdt sinds 2010 voor het Amerikaanse Cannondale-Drapac, toen nog Team Garmin. "Ik zal mijn teamgenoten en het kameraadschap missen, maar vooral de fans. In maar weinig sporten komen de toeschouwers dichter bij de actie en dat maakt wielrennen zo bijzonder."

"Terwijl dit het einde van mijn professionele wielerloopbaan betekent, is het ook het begin van iets nieuws. Ik ga mijn passie en volgen en wijd me daar op korte termijn graag verder over uit."

Dauphiné

De klassementsrenner, die goed in de bergen uit de voeten kon, behaalde zijn beste resultaat in de Dauphiné van 2014. Hij won in 2012 de Tour de l'Ain en belandde als nummer tweede ook het podium van Parijs-Nice (2013) en de Ronde van Romandië (2012).

Eerder dit jaar pakte hij een ritzege en werd hij derde in de Ronde van Californië. Vorig jaar eindigde hij als vijfde in het eindklassement van de Vuelta a España.

Zijn werkgever Cannondale-Drapac zit financieel in zwaar weer en het voortbestaan van de ploeg staat op de tocht. Teambaas Jonathan Vaughters hoopt met geld van donateurs en nieuwe sponsoren deel uit te kunnen blijven maken van het peloton.