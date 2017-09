Kelderman keert als nummer twee tijdrit terug in top drie Vuelta-klassement

De 26-jarige Kelderman had 47 minuten en 29 seconden nodig voor de 40,2 kilometer lange race tegen de klok. Daarmee was hij dertig seconden sneller dan Zakarin, die met een marge van drie seconden was gestart.

Froome was de snelste in de relatief vlakke rit van het Circuito de Navarra naar Logroño. De klassementsleider van Team Sky klokte een tijd van 47.00 en was daarmee respectievelijk 29 en 57 seconden sneller dan Kelderman en Vincenzo Nibali, de nummer twee in het klassement.

Kelderman, die later deze maand samen met Tom Dumoulin Nederland vertegenwoordigt op de individuele tijdrit bij de WK in het Noorse Bergen, was "heel blij" met zijn race. "Ik moet dit niveau gewoon vasthouden en elke dag blijven knokken, dan zien we wel wat er mogelijk is", zegt de kopman van Team Sunweb.

Contador

Alberto Contador finishte in zijn allerlaatste tijdrit als profrenner in dezelfde tijd als nummer vier Zakarin. De afzwaaiende Spanjaard maakte daardoor een sprong van de negende naar de vijfde plaats.

Wout Poels liet met 48.11 de zevende tijd noteren. De Limburgse meesterknecht van Froome klom zo van de tiende naar de achtste positie in het klassement. Steven Kruiswijk (veertiende), Stef Clement (zestiende), Niki Terpstra (zeventiende) en Peter Koning (achttiende) eindigden ook in de top twintig van het dagklassement.

Rodetruidrager Froome verdedigt woensdag in de zeventiende etappe een marge van 1 minuut en 58 seconden op zijn naaste belager Nibali. Kelderman geeft 2.40 toe op de Brit en Zakarin volgt op 3.07.

Snelste tussentijd

Kelderman verliet om 16.46 uur als op drie na laatste renner het podium in Los Arcos, waar het racecircuit De Navarra ligt. De kopman van Team Sunweb begon aan de chronorace met een minimale achterstand op nummer drie Zakarin.

Al bij het eerste meetpunt had hij die drie seconden goedgemaakt. Hij klokte ruimschoots de snelste tussentijd en liep direct dertien seconden uit op Zakarin. Ook Froome en Nibali konden op respectievelijk 23 seconden niet tippen aan de scherpe tijd van Kelderman.

Nog voor het tweede meetpunt snelde Kelderman zelfs de Colombiaanse nummer vijf in het klassement, Esteban Chaves van Orica-Scott, al voorbij. Toch had Kelderman niet de snelste tussentijd, want de kopman van Team Sky dook zeven seconden onder de tijd van de geboren Amersfoorter.

Die voorsprong breidde Froome in het restant zelfs nog uit. Toch wist Kelderman de schade te beperken en gaf hij op de meet minder dan een halve minuut toe. Nibali en Zakarin gaven een stuk meer tijd prijs en zagen de klassementsleider bijna een minuut uitlopen in de strijd om het rood.

Woensdag krijgt het peloton in de zeventiende etappe drie zware bergen voor de kiezen. De finish ligt na een steile slotklim boven op de Alto de los Machucos.