Team Sunweb vliegt tijdritspecialist in voor Kelderman

Helmantel is bij de van oorsprong Nederlandse equipe verantwoordelijk voor de training en begeleiding op het onderdeel. Hij is ingevlogen om de nummer vier van het klassement optimaal klaar te stomen voor de ruim 40 kilometer lange rit tegen de klok rond Logroño.

Kelderman staat in het klassement op drie seconden van nummer drie Ilnur Zakarin. De achterstand op de nummers een en twee (respectievelijk Chris Froome en Vincenzo Nibali) bedraagt 2.11 ten opzichte van de Brit en 1.10 op de Italiaan.

De 26-jarige coureur kijkt zelf met vertrouwen naar de slotweek van de Vuelta. Drie jaar geleden eindigde hij als zevende in de Giro, nog altijd zijn beste prestatie in een grote ronde. "Maar ik ben nu beter, sowieso veel stabieler en dat ben ik de laatste jaren niet geweest."

"Als ik van de week een keer tien minuten verlies in een bergrit, is het allemaal weer voorbij. Neemt niet weg dat ik erg blij ben met waar ik sta, hoe ik rijd en precies weet hoe ik alles moet aanpakken."

Verkenning

Kelderman verkende maandagmorgen met ploegleider Arthur van Dongen (in de auto) en Helmantel het parcours van de tijdrit.

"Wilco voelt zich prima, hij rijdt hartstikke goed en dat is over het algemeen een voorspellende waarde om te zeggen dat hij tot een sterke tijdrit in staat is", zei Helmantel maandag.

"Wilco was er erg over te spreken. Het is geen erg technische omloop qua bochten of andere moeilijkheden, maar wel een traject waarop je niet gemakkelijk in je ritme kunt komen", aldus Helmantel.

"Als je in het routeboek kijkt, denk je dat het mooi vlak is met alleen middenin een klimmetje. Niet dus. Er komen voortdurend van die 'hupjes', de een net weer wat langer dan een ander. Ideaal voor een type renner als Wilco."

De eerste renner gaat dinsdag om 13.32 uur van start. Rodetruidrager Froome is om 16.52 uur de laatste renner die van het startpodium rolt.

