Kelderman dankt ploeggenoten na derde plaats in zware bergrit

"Het was vandaag een zware en snelle etappe. Het plan van het team was om mij in een goede positie te brengen aan de voorkant van de groep met favorieten. Dat hebben mijn ploeggenoten geweldig gedaan", zegt Kelderman op de website van Sunweb.

Kelderman zag eerder in de Vuelta zijn twee belangrijkste knechten voor in de bergen wegvallen. Warren Barguil werd door Sunweb na de zevende etappe naar huis gestuurd vanwege het negeren van ploegorders. Sam Oomen stapte zaterdag ziek af in de veertiende etappe.

"Mijn benen waren goed gedurende de etappe", aldus Kelderman. "In de laatste kilometer gaf ik alles wat ik nog in me had tot aan de finish en ik had nog genoeg over om naar de derde plek te sprinten."

Zakarin

Ilnur Zakarin werd tweede in de etappe en kwam negen seconden voor Kelderman over de streep. "Hij kwam zo hard van achteren, dan kun je ook niet gelijk reageren", zei Kelderman over de late aanval van Zakarin. "Je hoopt dat Sky dat gaatje weer dicht rijdt en ik dan alsnog iets kan proberen."

Door het verschil neemt de Rus de derde plaats in het algemeen klassement over van de Nederlander. Kelderman staat nu vierde op 2.11 van Chris Froome. Zakarin heeft drie seconden voorsprong op de Amersfoorter.

Het is morgen een rustdag in de Ronde van Spanje. Dinsdag staat de individuele tijdrit van ruim veertig kilometer op het programma. "Ik ben wel toe aan een rustdag, zeker met die lange reis naar het noorden. En ook nog gezien wat er komt."

Kruijswijk

Steven Kruijswijk zocht de aanval om de rit te winnen, maar kon niet mee met het tempo van Adam Yates en Lopez, die uiteindelijk de etappe won. "Ik wist dat ik hier niet met de allerbesten mee kon", zei de kopman van LottoNL-Jumbo.

"Als ik langer had gewacht, had ik misschien nog wel in die groep van de favorieten kunnen blijven, maar ik wilde deze Vuelta nog een keer wat proberen. Ik wilde op een andere manier tijd terugpakken en dat was vandaag een dag om het te proberen.'"

"Als blijkt dat Astana zo'n plan heeft en met Lopez de renner heeft die veruit de sterkste is van de favorieten, dan moet je net wat meer geluk hebben", aldus Kruijswijk.