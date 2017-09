Van Vleuten pakt eindzege in Ladies Tour, Ensing wint slotetappe

Ensing was de sterkste uit een kopgroep en kwam in een heuvelachtige etappe over bijna 160 kilometer solo aan in Sittard.

Van Vleutens ogen waren gericht op Anna van der Breggen, die op 43 tellen tweede stond in het klassement. De olympisch kampioene kon dat gat niet meer dichten.

De 34-jarige Van Vleuten volgt Chantal Blaak op, die in 2016 de Nederlandse rittenkoers op haar naam schreef. De Nederlands kampioene won de eerste etappe (een proloog) en reed de hele ronde in de leiderstrui. Ze zegevierde donderdag ook nog in de derde rit (een tijdrit).

Van Vleuten won dit jaar ook al het eindklassement in La Course en pakte twee etappes in de Giro Rosa.