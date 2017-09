Lopez soleert naar tweede dagzege Vuelta, Froome blijft leider

Lopez kwam solo aan op de top van de slotklim. De Colombiaan van Astana won eerder deze Vuelta de elfde etappe. Hij had ruim een halve minuut voorsprong op de versplinterde groep favorieten, waar ook Kelderman, Wout Poels en Steven Kruijswijk deel van uitmaakten.

Kelderman werd derde, achter Ilnur Zakarin. De Rus was negen tellen eerder boven en nam de derde plek over van de Nederlander. Ritwinnaar Lopez klimt naar de zesde plaats in het klassement.

Froome finishte als vijfde en liep zes seconden verder uit op zijn naaste belager Vincenzo Nibali in het algemeen klassement. Het verschil tussen de Brit en de Italiaan bedraagt nu 1.01 minuut.

Kruijswijk reed lange tijd vooruit, maar werd op de slotklim gegrepen door de groep favorieten. Poels werd achtste in de daguitsag en klimt naar de tiende plaats in het algemeen klassement.

Buitencategorie

De vijftiende etappe van Alcala la Real naar Alto Hoya de la Mora was slechts 129 kilometer lang, maar met twee beklimmingen van de eerste categorie en een slotklim van buitencategorie erg pittig.

In de openingsfase probeerde een groot aantal renners weg te komen. Uiteindelijk ontstond er een kopgroep van acht, met groenetruidrager Matteo Trentin, die punten voor zijn trui pakte bij de tussensprint.

Met nog ongeveer zestig kilometer te gaan ging Kruijswijk met Adam Yates en Romain Bardet in de tegenaanval.

De Belg Sander Armée bleek de beste uit de kopgroep en begon solo aan de voorlaatste klim. De groep met Kruijswijk volgde op zo'n 45 seconden, het peloton met klassementsleider Froome gaf slechts twee minuten toe.

Lotto Soudal-renner Armée werd op 27 kilometer van de streep ingerekend door de groep van Kruijswijk. De marge op het peloton, waar de Astana-ploeg van Nibali het tempo bepaalde, bedroeg nog maar een minuut.

Alberto Contador reed even later weg uit het peloton met Lopez. Ongeveer tegelijkertijd moesten Bardet en Kruijswijk medevluchter Yates laten gaan.

De Brit kwam met een voorsprong van 45 seconden op Kruijswijk en iets meer dan een minuut op Bardet, Contador en Lopez boven op de voorlaatste klim. Na een korte afdaling begonnen de renners aan de col van buitencategorie.

Nibali

Met nog vijftien kilometer te gaan viel Kruijswijk terug in het groepje met Contador en Bardet. Nibali, de nummer twee uit het klassement, probeerde even later weg te rijden, maar Mikel Nieve en Poels reden het gat dicht voor ploeggenoot Froome.

Kruijswijk moest lossen uit de achtervolgende groep en viel terug in het pelotonnetje met Froome. Lopez liet Contador en Bardet achter zich en reed het gat naar Yates dicht. De Brit stond vrijwel stil op de klim.

Contador, Bardet en Yates slaagden er niet in om uit de greep van de groep Froome te blijven, waar Zakarin de slotfase wegreed en negen seconden pakte op Kelderman.

Maandag is er een rustdag in de Vuelta. Dinsdag is er een vlakke tijdrit van veertig kilometer.