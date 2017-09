Kelderman baalt vooral van uitvallen 'belangrijke' Oomen in Vuelta

Oomen stapte na zo'n 70 kilometer af vanwege ziekte. De 22-jarige Tilburger, die dertiende stond in het algemeen klassement, fungeerde als meesterknecht van Kelderman.

"Halverwege de rit hoor je dat Sam is afgestapt en dan verlies je even de focus", liet Kelderman weten. "Balen, als je zo’n belangrijk iemand kwijtraakt."

"Hij was een zekerheidje, iemand op wie ik steeds kon terugvallen. Bovendien is Sam een goede vent, die heb je graag in de ploeg."

Loodzware bergrit

Kelderman eindigde in de loodzware bergrit als zesde in de groep met favorieten en nam de derde plaats over van Esteban Chaves, die zestien seconden toegaf op de 26-jarige Nederlander.

Op de slotklim moest hij een groepje met onder meer Chris Froome, Alberto Contador en Vincenzo Nibali in eerste instantie laten gaan. Op anderhalve kilometer van de finish sloot hij weer aan bij dit gezelschap.

"De jongens van de ploeg die er nog zijn, trekken me er doorheen", aldus Kelderman. "Johannes Fröhlinger zette me goed af aan de voet van de laatste klim en toen was het zaak gefocust en vooraan te blijven. Dat lukte prima."

Kelderman probeerde op de Sierra de la Pandera ook nog weg te rijden uit de groep met favorieten, maar zijn poging slaagde niet. "Ze vielen een beetje stil en ik wist dat het daarna wat naar beneden liep. Dus ik dacht: ik ga maar, want anders komen de anderen weer terug. Het was het proberen waard."

Tevreden

Hij kijkt met een tevreden gevoel terug op de afgelopen twee weken in de Vuelta. "Deze hele Vuelta ligt me goed. Als je goed in vorm bent, gaat het niet vanzelf, maar er lukt veel. Ik moet nog steeds wat wennen aan de hitte, maar dat gaat ook goed."

In het algemeen klassement staat Kelderman 2.17 minuten achter op rodetruidrager Chris Froome en 1.22 minuut op nummer twee Vincenzo Nibali. Ploegleider Marc Reef van Team Sunweb hoopt dat Kelderman de derde plek kan vasthouden.

"Het is vooral belangrijk dat we de rest binnenboord gaan houden. Het kan altijd dat Wilco ook nog wordt aangestoken", zei Reef. "Ik hoop dat het hem bespaard blijft."