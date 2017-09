Kelderman klimt naar derde plek in klassement Vuelta, Majka wint bergrit

Kelderman neemt de derde plek in het klassement over van Esteban Chaves, die zestien seconden toegaf op de kopman van Team Sunweb.

De 26-jarige Nederlander heeft 2 minuten en 17 seconden achterstand op Chris Froome, die zijn rode trui behield. Vincenzo Nibali bezet op 55 tellen de tweede plaats.

Majka, die deel uitmaakte van de vroege vlucht, kwam in een loodzware bergrit als eerste boven op de Sierra de la Pandera. De 27-jarige Pool van Bora-Hansgrohe bleef de Colombiaan Miguel Angel Lopez 27 seconden voor.

Vincenzo Nibali won op 31 tellen de sprint van de groep met favorieten, waartoe ook Froome en Kelderman behoorden. Wout Poels werd op 46 seconden achtste en Steven Kruijswijk finishte op 1.19 minuut als zestiende.

In het klassement stijgt Poels naar de elfde plaats. De renner van Team Sky heeft 5.16 minuten achterstand op Froome. Kruijswijk staat veertiende op 6.38.

Buitencategorie

In de veertiende etappe moest het peloton 175 kilometer afleggen van Ecija naar Sierra de la Pandera. De finish lag op een klim van de buitencategorie. Onderweg kregen de renners ook nog een col van de tweede en een van de derde categorie voor de kiezen.

Na zo’n 25 kilometer ontstond een kopgroep van tien renners, onder wie Majka, Rui Costa, Bart De Clercq en Davide Villella. De vluchters kregen de ruimte van het peloton en bouwden een voorsprong van zeven minuten op.

Voor Sam Oomen was de Vuelta na 70 kilometer in de veertiende rit voorbij. De meesterknecht van Kelderman, die dertiende in het klassement stond, stapte af vanwege ziekte.

Op de Puerto de Locubin, de tweede beklimming van de dag, viel de kopgroep uiteen na een versnelling van Patrik Konrad. De Oostenrijker kreeg Majka, De Clercq, Costa en Villella met zich mee.

Het kwintet had met de slotklim in zicht nog een voorsprong van twee minuten. Op een loodzware muur van 20 procent moest Villella vooraan lossen.

Majka

Op de Sierra de la Pandera, een 12 kilometer lange beklimming met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3, liet Majka ook de andere drie medevluchters al snel achter zich.

Het peloton werd ondertussen flink uitgedund tot een groep van zo’n twintig renners. Met nog circa 5 kilometer te gaan sprong Romain Bardet weg.

De Fransman zag Richard Carapaz, Esteban Chaves, Alberto Contador en Vincenzo Nibali aansluiten. Froome kon in eerste instantie niet volgen, maar de Brit sloot even later met Miguel Angel Lopez aan bij Contador en Nibali.

Lopez sprong snel weg bij dat gezelschap, maar hij wist Majka niet meer te achterhalen. Kelderman, Chaves en Ilnur Zakarin vonden op 1,5 kilometer van de meet ook weer de aansluiting met de groep met favorieten.

Majka hield stand tot aan de finish en boekte zo zijn eerste ritzege in de Vuelta.