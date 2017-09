Kelderman vindt dat achtste plek aantoont dat hij 'scherp kan blijven'

Door tijdverlies bij de Spanjaard David de la Cruz steeg de kopman van Team Sunweb een plaats in het algemeen klassement.

Kelderman staat nu vierde in het klassement en heeft vier seconden achterstand op Esteban Chaves, de nummer drie van het klassement. Hij heeft 2.17 minuten achterstand op rodetruidrager Chris Froome.

"Je weet gewoon dat je met zo’n superlastige finale van voren moet zitten", reageerde Kelderman. "Iedereen rijdt volle bak daar en dan vallen er gaten, omdat er renners niet meer kunnen volgen en er tussenuit sturen."

Vermoeid

"Is er eenmaal een gaatje dan kun je dat bijna niet meer dichten. Zeker in deze fase van de Vuelta zie je dat iedereen vermoeid begint te raken."

Ondanks zijn achtste plek voelde Kelderman zich niet optimaal. "Ik had vandaag ook niet echt goede benen. Maar mijn achtste plek toont wel aan dat ik scherp kan blijven."

Zaterdag staat er weer een bergetappe op het programma. Dan moeten de renners 175 kilometer afleggen van Ecija naar Sierra de la Pandera. De finish ligt op een klim van de buitencategorie.

Onbevangen

Kelderman begint zaterdag onbevangen aan de veertiende etappe. "Die ken ik nog niet", aldus de Nederlander over de slotklim. "Het is wel lekker om te weten waar het steil is en waar het dan weer wat afvlakt."

"Want daar kunnen ze doortrekken en dan weet je dat je ook nog even moet doorbijten om wat meer uit de wind te blijven zitten. We zien wel hoe het loopt."

Volgens ploegleider Arthur van Dongen kan Kelderman zaterdag misschien voor een verrassing zorgen. "Hij is in deze Vuelta al dicht bij de dagprijs geweest. Maar de benen zullen het bepalen."

"We gaan in elk geval de route goed doornemen. Hij moet zijn concurrenten goed in de gaten houden. En zeker ook onthouden dat als hij aan zijn limiet zit, niet moet proberen de rest te blijven volgen."