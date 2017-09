Derde ritzege Trentin in Vuelta, Kelderman klimt naar vierde plaats

Trentin bleef in de sprint zijn landgenoot Gianni Moscon en de Deen Sören Kragh Andersen van Team Sunweb voor.

De 28-jarige renner van Quick-Step Floors schreef eerder de vierde en de tiende etappe in de Vuelta op zijn naam. Voor De Belgische ploeg is het al de vijfde etappezege in de Spaanse wielerronde.

Kelderman kwam ook in de eerste groep over de finish en was op de achtste plek de beste Nederlander. De kopman van Sunweb neemt de vierde positie in het klassement over van David de la Cruz, die zeven seconden verloor.

Kruijswijk

Chris Froome eindigde als zevende en behield de leiding in het algemeen klassement. De Brit heeft 59 seconden voorsprong op Vincenzo Nibali. Esteban Chaves staat op 2.13 minuten derde.

Steven Kruijswijk kwam ook in de tijd van de winnaar over de streep. De kopman van Lotto-Jumbo werd elfde en bezet in het klassement de vijftiende plaats. Sam Oomen en Wout Poels verloren beiden zeven tellen en blijven respectievelijk dertiende en veertiende in het klassement.

Zaterdag staat er weer een bergetappe op het programma. Dan moeten de renners 175 kilometer afleggen van Ecija naar Sierra de la Pandera. De finish ligt op een klim van de buitencategorie.

Bergklassement

In de dertiende etappe kreeg het peloton 198 kilometer van Coin naar Tomares voor de kiezen. Op een heuveltje van de derde categorie aan het begin van de rit na was het parcours grotendeels vlak.

Kort na de start ging Thomas De Gendt in de aanval. De Belg kreeg Arnaud Courteille, Davide Villella en Alexis Gougeard met zich mee. Even later sloot ook Alessandro De Marchi aan bij het kwartet vooraan.

Villella liet zich uitzakken nadat hij op de Alto de Ardales de punten had gepakt voor het bergklassement. De Italiaan verstevigde daarmee zijn leidende positie in dat klassement.

Hoge temperaturen

Het peloton deed het bij temperaturen van zo'n 37 graden Celsius rustig aan en gaf de overige vier vluchters de ruimte. Het kwartet bouwde een voorsprong van bijna vier minuten op.

Op 21 kilometer van de meet reden De Marchi en De Gendt weg bij hun medevluchters. Het duo had op dat moment nog een voorsprong van iets meer dan een minuut op het peloton.

De Gendt kon De Marchi even later ook niet meer volgen, waardoor de Italiaan solo verder ging. De BMC-renner hield nog even stand, maar moest zich op zeven kilometer van de finish ook gewonnen geven.

In de laatste kilometers liep het parcours licht omhoog, maar geen enkele renner kon een sprint voorkomen. Daarin bleek Trentin duidelijk de sterkste.