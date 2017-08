Katusha-renner Belkov in Vuelta van fiets geduwd door toeschouwer

De Russische renner van Katusha-Alpecin was bezig aan de laatste beklimming van de dag toen een toeschouwer de weg op rende en Belkov een duw gaf.

Belkov deed op Facebook verslag van het incident. "Ik ben van mijn fiets geduwd en geschopt door een van de 'fans' in een rood shirt", aldus de 32-jarige Belkov. "Ik viel over het hek en kwam in de berm terecht. Het is schandalig en onsportief!"

Volgens diverse media zou de dader door de politie zijn aangehouden. Eerder ging een 'neutrale motor' in de koers onderuit door toedoen van een agent, die een meelopende supporter een duw gaf.

Brandstichting

In de nacht van woensdag op donderdag vond er in de Vuelta nog een incident plaats. De teambus van Aqua Blue Sport werd in brand gestoken. De bus van de pro-continentale ploeg uit Ierland ging volledig in vlammen op.

Aqua Blue Sport neemt met een wildcard deel aan de Ronde van Spanje en zat de afgelopen week een paar keer mee in een ontsnapping.

Voor de Ierse ploeg zijn met Peter Koning en Michel Kreder momenteel twee Nederlanders actief in de Vuelta.