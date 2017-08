Froome behoudt leiderstrui in Vuelta ondanks valpartij in finale

De 33-jarige Marczynski reed op de slotklim weg uit een kopgroep van veertien renners en de andere dertien zagen hem pas na de finish weer terug. De renner van Lotto Soudal won in deze Ronde van Spanje eerder de zesde etappe.

Stef Clement was de beste Nederlander op de vijfde plaats, op 52 seconden van Marczynski. De routinier van Lotto-Jumbo moest de Spanjaarden Omar Fraile en José Joaquin Rojas en de Pool Pawel Poljanski ook nog voor zich dulden. Peter Koning, de tweede Nederlander in de kopgroep, eindigde als elfde op ruim vijf minuten.

Froome kende hachelijke momenten in de finale, omdat hij na mechanische problemen en een val in de afdaling naar de streep in de achtervolging moest. De leider in het algemeen klassement verloor uiteindelijk mede door hulp van Wout Poels maar twintig seconden op bijna al zijn concurrenten, onder wie Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman en Sam Oomen.

Alberto Contador reed eerder op de slotklim al weg uit de groep met favorieten en pakte 42 seconden terug op Froome.

De kopman van Team Sky heeft in het algemeen klassement nu een voorsprong van 59 seconden op de nummer twee Vincenzo Nibali. Nummer drie Esteban Chaves volgt op 2 minuten en 13 seconden, David de la Cruz op 2.16 en nummer vijf Wilco Kelderman op 2.17. Oomen, Poels en Kruijswijk staan respectievelijk dertiende, veertiende en vijftiende.

Zon

Na twee dagen van vooral regen begonnen de renners donderdag in Motril in de zon aan de 160 kilometer lange twaalfde etappe door het middengebergte. De Belg Serge Pauwels stapte niet meer op, terwijl de Nederlandse debutant Lennard Hofstede na twintig kilometer ziek moest opgeven.

Twee andere Nederlanders - Koning en Clement - vonden na wederom een razendsnel eerste uur (47,7 kilometer per uur gemiddeld) een plek in een kopgroep van veertien renners. Koning liet zich niet tegenhouden door het feit dat de teambus van zijn ploeg Aqua Blue Sports in de nacht van woensdag op donderdag in brand was gestoken.

De vluchters kregen de ruimte van het peloton en begonnen met ruim acht minuten voorsprong aan de Puerto del Torcal, een klim van tweede categorie met de top op 17,5 kilometer van de finish. Koning moest al snel lossen op de slotklim en ook Clement moest passen op een versnelling van Marczynski.

De Brabander van Lotto-Jumbo kwam samen met Rojas, Poljanski en Fraile in een eerste achtervolgende groep terecht, die op de top van de Torcal een minuut achterstand had op de eenzame leider Marczynski. De ritzege van de Pool kwam in de ruim 17 kilometer naar de streep niet meer in gevaar.

Contador

In de door Team Sky geleide groep met favorieten ging Contador er op de slotklim vandoor. De Spanjaard kreeg Nicolas Roche met zich mee, maar de Ier kon het wiel van de kopman van Trek-Segafredo niet lang houden.

Team Sky liet Contador niet te ver wegrijden; op de top had de Madrileen een voordelige marge van een seconde of twintig. De ploeg van Froome leek zo alles onder controle te hebben, totdat de rodetruidrager materiaalpech kreeg in de afdaling.

De viervoudig Tourwinnaar kreeg een nieuwe fiets, maar ging in de eerstvolgende scherpe bocht onderuit. Met hulp van ploegmaten Mikel Nieve en Poels ging Froome in de achtervolging op zijn concurrenten.

Het trio van Team Sky wist de schade op de andere klassementsrenners goed te beperken, waardoor Froome vrijdag voor de tiende dag op rij in de rode trui zal starten. De dertiende etappe is grotendeels vlak, met een heuveltje in de laatste kilometers.