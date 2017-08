Leider Van Vleuten boekt tweede tijdritzege in Ladies Tour

De renster van Orica Scott had 22 minuten en 12 seconden nodig voor de 16,9 kilometer. Daarmee was ze vier seconden sneller dan Ellen van Dijk van Team Sunweb. De Nieuw-Zeelandse Linda Villumsen werd derde vlak voor Anna van der Breggen.

Van Vleuten (34) won dinsdag al de proloog van de Nederlandse rittenkoers in haar woonplaats Wageningen. Woensdag schreef Kirsten Wild in Arnhem de tweede rit op haar naam in de massasprint.

Van Vleuten verstevigde donderdag haar leidende positie in het klassement. Van Dijk volgt op 9 seconden.

Blindedarmontsteking

De Britse Lizzie Deignan verscheen niet meer aan de start. De oud-wereldkampioene werd getroffen door een acute blindedarmontsteking en onderging meteen een operatie. Deignan, die voor Boels Dolmans rijdt, stond tiende in de tussenstand na twee etappes.

De Ladies Tour telt in totaal zes etappes. Vrijdag staat er een etappe over 121,4 kilometer op het programma tussen Gennep en Weert. Zondag eindigt de wedstrijd in het Limburgse Sittard.