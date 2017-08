Roche vergelijkt benen met twee blokken cement na tijdverlies in Vuelta

"Ik had al voorspeld dat het een pittige dag zou worden voor mij met al die regen. Helaas ken ik mezelf heel goed. Ik heb de hele koers gevochten voor een plekje voorin, maar op de slotklim voelden mijn benen aan als twee blokken cement", constateerde Roche na afloop van de bergrit.

Roche deed dinsdag nog goede zaken in het algemeen klassement door in de tiende rit 29 seconden eerder over de streep te komen dan Froome. Hij begon daardoor als nummer drie in de algemene rangschikking aan de elfde etappe.

De renner van BMC moest woensdag echter lossen toen Vincenzo Nibali en Alberto Contador aanvielen vanuit het peloton. Hij kwam pas als 28e renner over de streep op de Calar Alto en verloor liefst vier minuten op onder anderen Froome en Nibali.

"Het is behoorlijk teleurstellend, maar dat hoort bij wielrennen", zegt Roche. "Het is me al eens eerder overkomen in de Vuelta in 2013, maar toen verloor ik liefst zes minuten. Vier minuten is in dat opzicht nog niet zo slecht."

Aansluiting

Roche beseft dat het heel lastig gaat worden om de aansluiting met de top weer te vinden. Hij staat momenteel elfde in het algemeen klassement, met 4.45 achterstand op rodetruidrager Froome.

"De laatste dagen waren er nog vijftien renners die binnen maximaal twee minuten van elkaar stonden. Nu worden de verschillen echt goed duidelijk. Het worden nog lastige dagen."

Donderdag in de twaalfde etappe krijgen de renners twee zware beklimmingen te verwerken in een rit van iets meer dan 160 kilometer.