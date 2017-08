Opgeluchte Kelderman voelt zich dit seizoen beter dan ooit

"De regen en de kou zorgden voor de nodige uitdaging tijdens de rit, maar iedereen in de ploeg bleef goed gefocust. Ik heb heel lang gedacht dat de ritzege er ook nog in zat, maar ik ben heel tevreden met dit resultaat", aldus Kelderman.

De kopman van Team Sunweb liet tijdens de 187,5 kilometer lange bergrit meerdere concurrenten achter zich, onder wie Nicolas Roche en Esteban Chaves. Op de zware slotklim moest Kelderman echter zijn meerdere erkennen in winnaar Miguel Angel Lopez, Froome en Vincenzo Nibali.

"Tijdens de finale was het goed opletten en alles geven, zeker toen we aan de laatste twee kilometer begonnen die erg steil waren", blikte Kelderman terug. "Daar heb ik geprobeerd voluit te gaan, maar er waren enkele renners net wat sterker. Dat is jammer, maar ik ben opgelucht dat ik vandaag zo goed reed."

Klassement

Door zijn knappe eindklassering in de elfde etappe bezet Kelderman momenteel de vijfde plek in het algemeen klassement, met vier seconden achterstand op Chaves. Nummer vier David De La Cruz heeft maar één tel meer dan de Nederlander.

Kelderman wil vooralsnog niet te hoog van de toren blazen, ook al voelt hij veel vertrouwen. "Ik voel me dit seizoen beter dan ooit. Ik sta nu dicht bij het podium en dat is een mooi vooruitzicht, maar er komt nog zoveel aan de komende dagen. Van iemand als bijvoorbeeld Contador kan je altijd nog wat verwachten. Het is gewoon elke dag knokken."

Ploegleider Arthur van Dongen van Sunweb denkt dat Kelderman alleen maar beter zal worden deze Vuelta. "Hij groeit deze ronde. Het podium is in zicht, maar van achteren komt er natuurlijk ook nog gevaar."

"In de elfde etappe vielen weer veel goede renners weg, dus dat geeft wel aan dat er dagelijks nog veel kan gebeuren. Dat zal de komende anderhalve week ook zo zijn", aldus Van Dongen.