Wild sprint in Arnhem met gemak naar ritzege in Ladies Tour

De Italiaanse Maria Giulia Confalonieri en de Duitse Lisa Brennauer eindigden op gepaste afstand van Wild als respectievelijk tweede en derde in Arnhem, na een etappe van 132,8 kilometer die startte in Eibergen.

Amy Pieters (vierde) en Ellen van Dijk (vijfde) sprintten naar een plek in de top vijf.

Wild, die al ver voor de finish haar handen in de lucht kon steken, boekte haar vierde overwinning van het jaar.

Van Vleuten

Annemiek van Vleuten, die dinsdag de beste was in de proloog in Wageningen, finishte in het peloton en blijft de leidster in het algemeen klassement.

Donderdag staat er een individuele tijdrit van 16,9 kilometer in Roosendaal op het programma. De race eindigt in het weekend in de Limburgse heuvels.