Froome wilde geen risico's nemen in jacht op concurrent Roche

De Britse klassementsleider van Team Sky kwam binnen op ruim vierenhalve minuut van dagwinnaar Matteo Trentin. Zijn concurrent Roche passeerde 29 seconden eerder de meet in Elpozo Alimentacion.

"Hij trapte bergafwaarts aardig door", doelde de 32-jarige Froome op Roche, die na de top van de Collado de Bermejo wegreed uit de groep met favorieten en wat tijd pakte. "Maar ik was niet bereid om vandaag risico's te nemen."

Froome gaf de Ier daarom zijn zegen. "Ik deed het rustig aan met mijn ploeggenoten en hield met hen de boel bij elkaar. Ik maak me dus niet zo druk", aldus de geboren Keniaan, die in de derde etappe de derde trui veroverde en vervolgens niet meer afstond.

Roche

Roche kreeg nog wel een compliment van de Brit, die voor de historische 'dubbel' wil gaan na zijn vierde Tourzege. "Hij reed geweldig en is fantastisch in vorm. Hij staat stevig op de tweede plek, samen met Esteban Chaves."

Voor Roche zelf kwam de demarrage van Vincenzo Nibali als geroepen. "Ik was niet echt van plan om ervandoor te gaan in de afdaling, maar toen Nibali een gat sloeg en ik bij hem aan kon sluiten, waagde ik het erop."

"Het was dus al met al een prima dag", constateerde de 33-jarige Ier van BMC, die met nog anderhalve week voor de boeg tegen een achterstand van 36 seconden op Froome aankijkt.

Trentin

Dagwinnaar Trentin sloeg voor de tweede keer in deze editie van de Vuelta toe en bracht het aantal ritzeges van zijn werkgever Quick-Step Floors daarmee op vier. De Italiaan had de tiende etappe gezet vooraf al met rood omcirkeld in zijn agenda.

"Ik wilde zó graag. Ik had mijn zinnen al een tijdje op vandaag gezet omdat deze rit mij op het lijf geschreven is. Het was lekker dat José Joaquin Rojas erbij zat in de kopgroep, want hij is heel goed in de afdaling en ik kon hem dus mooi volgen."

De twee arriveerden zo samen in finishplaats Elpozo Alimentacion en in een sprint-à-deux rekende de 28-jarige Italiaan af met zijn Spaanse medevluchter.