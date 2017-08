Trentin maakt met tweede ritzege kwartet voor Quick-Step vol in Vuelta

Trentin reed in de slotkilometers van de listige afdaling van de Collado de Bermejo samen met Jose Joaquin Rojas weg uit een kopgroep van vier en passeerde na een sprint-à-deux met de Spanjaard van Movistar als eerste de meet.

Het podium werd gecompleteerd door een andere Spanjaard, Jaime Roson. De 28-jarige Trentin, die tot deze editie van de Vuelta nog nooit een rit won in de Spaanse rittenkoers, schreef vorige week ook al de vierde etappe op zijn naam.

In het klassement deed nummer drie Nicolas Roche goede zaken door 29 seconden in te lopen op rodetruidrager Chris Froome. De Ier van BMC kwam als twaalfde binnen op 4.03 en bracht zijn achterstand in het algemeen klassement terug tot 36 seconden. Nummer twee Esteban Chaves heeft dezelfde tijd achter zijn naam staan.

Bert-Jan Lindeman kwam enkele seconden eerder als nummer elf binnen en was daarmee de beste Nederlander in de tiende etappe. Wilco Kelderman, Sam Oomen, Wout Poels, Steven Kruijswijk, Stef Clement en Niki Terpstra finishten in de groep met favorieten op 4.32 van dagwinnaar Trentin.

Kelderman, kopman van Team Sunweb, blijft op 2.31 van Froome de beste Nederlander in het klassement. Hij staat één plekje boven zijn ploegmaat Oomen, die op 3.04 staat. Wout Poels (Team Sky) volgt op 3.45 van de Britse leider.

Janse van Rensburg

De eerste vlucht liet dinsdag lang op zich wachten. Pas halverwege, nadat het peloton in een moordend tempo voornamelijk had afgedaald op het natte Spaanse wegdek, slaagden twee renners erin weg te rijden.

Daniel Oss en Lasse Hansen werden al snel weer ingerekend, maar even daarna vormde de vlucht van de dag zich. Onder de achttien koplopers, die een voorsprong van dik vijf minuten bij elkaar reden, bevonden zich onder anderen Terpstra (Quick-Step Floors) en Lindeman (Lotto-Jumbo).

Aan de voet van de eerste klim, de Alto del Moron de Totana van de derde categorie, ging de Zuid-Afrikaan Jacques Janse van Rensburg ervandoor. Lindeman jaagde vervolgens samen met twee anderen op de eenzame leider, maar hij wist geen aansluiting te vinden en werd even later voorbijgereden door zijn landgenoot Terpstra, Rojas en Roson.

Dat duo kon zich wel vooraan melden, maar na een versnelling van Roson moest Terpstra lossen en werd zijn plek in de kopgroep overgenomen door Trentin. Janse van Rensburg kon het straffe tempo op de Collado de Bermejo niet meer volgen en moest zijn drie medevluchters laten gaan.

Sprint

In de listige en technische afdaling na de top van de laatste klim probeerde Vincenzo Nibali daarachter een gat te slaan in de groep met favorieten, maar de Italiaan wist niet vooruit te blijven bij zijn concurrenten Froome, Chaves en Roche.

Vooraan lieten Trentin en Rojas intussen ook Roson achter, waardoor dat duo gezamenlijk op de finish afging en mocht uitmaken wie er met de etappezege aan de haal mocht gaan. Rojas ging al vroeg aan, maar moest zich in de sprint in zijn geboortestreek gewonnen geven tegen de Italiaan.

Voor Quick-Step was dat al vierde dagzege in deze Vuelta. Naast Trentin (vierde en tiende etappe) zegevierden ook Yves Lampaert (tweede etappe) en Julian Alaphilippe (achtste etappe) al in Spanje.